San Lorenzo, con la necesidad de ganar

San Lorenzo visita esta tarde a Defensa y Justicia, con la obligación de rescatar un buen resultado para acercarse a los puestos de Playoffs.

El encuentro comenzará a las 14:45, en el estadio Norberto Tito Tomaghello, será dirigido por Luis Lobo Medina y televisado por ESPN Premium.

San Lorenzo llega a este encuentro en medio de un muy flojo momento, ya que viene de caer 2-0 ante Boca, en el Nuevo Gasómetro.

Este resultado no solo representó el segundo partido seguido sin triunfos, sino que extendió su flojo presente debido a que ganó en solo una de sus últimas cinco presentaciones. Las probables formaciones.

DEFENSA: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román; David Barbona, Santiago Sosa, Julián López; Jeremías Lucco, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio César Vaccari.

SAN LORENZO: José Devecchi; Emiliano Amor, Danilo Arboleta, Guzmán Corujo; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Facundo Farías, Juan Cruz Rattalino, Mahtías de Rittis; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Insúa.

NEWELL´S, ANTE LANÚS

En el Coloso Marcelo Bielsa, Newell’s recibe hoy desde las 17 a Lanús, en un partido correspondiente a la Zona A.

La Lepra atraviesa una racha positiva y buscará aprovechar la localía para seguir en los puestos de clasificación, mientras que el Granate llega en plena levantada y acumula tres triunfos consecutivos.

Lanús, por su parte, atraviesa un gran momento en el Clausura y ganó sus últimos tres partidos. El Granate derrotó 2-1 a Estudiantes en su última presentación, luego de vencer 3-0 a Deportivo Riestra y 1-0 a Defensa y Justicia. Con esos resultados llegó a 16 puntos y se ubica séptimo en la Zona A, apenas por encima de Newell’s.

A. TUCUMÁN RECIBE A BARRACAS

Atlético Tucumán, semifinalista de la Copa Argentina (enfrentará el 28 de noviembre a Platense), enfrenta en el estadio José Fierro, desde las 17, a Bararcas Central.

El equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará volver al triunfo después de la derrota sorpresiva ante Aldosivi, mientras que el conjunto de Damián Ayude intentará cortar una racha de tres partidos sin ganar.