San Lorenzo cortó su racha negativa ante Riestra

San Lorenzo le ganó 1-0 a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El único gol del encuentro lo convirtió el juvenil Teo Rodríguez Pagano a los 22 minutos del segundo tiempo con un remate rasante de zurda junto al palo izquierdo, tras una asistencia de Rodrigo Auzmendi.

Antes, a los 10 minutos del segundo tiempo, el VAR le anuló un gol a Danilo Arboleda por una posición adelantada clara.

Este triunfo significó la primera victoria de Rubén Darío “Gallego” Insúa desde su regreso a la conducción técnica del Ciclón, cortando una racha negativa.

Con este resultado, San Lorenzo alcanzó los 14 puntos en la tabla de posiciones y se mantiene con ilusiones de pelear por la clasificación a los playoffs. En la próxima fecha será rival de Estudiantes, que justo antes y después jugará su serie contra Flamnengo por la Copa Libertadores.

La previa estuvo cargada de tensión. Hubo un rumor de renuncia del presidente Culotta y muchos insultos de los hinchas a los jugadores.