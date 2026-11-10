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CAYÓ 2-1 POR EL REGIONAL

San Lorenzo dio un paso en falso en Chascomús

X (@SoloAscenso)

Por Redacción

En el marco del partido de ida de los cuartos de final del Regional Amateur, Atlético Chascomús se quedó con el primer duelo ante San Lorenzo, al que venció 2-1.

El Cuervo salió al campo de juego para ser protagonista y lo logró en la primera parte. Desde una pelota parada consiguió romper el cero. Centro de Gómez y Fuentes conectó para el 1-0.

En el segundo tiempo, Atlético sorprendió al fondo del Ciclón y Pérez empató las acciones. Posteriormente, el equipo de Chascomús fue creciendo en el juego y consiguió llevar adelante su propuesta.

En el tramo final Aldas termino de darle forma a la remontada y dar vuelta el resultado por 2-1.

Minutos antes el jugador del Aguacero había ingresado al campo de juego. Tuvo el empate el Azulgrana en los pies de Benítez, pero el juez Monzón cobró mano del delantero y fue anulado.

Todavía quedan 90 minutos en esta llave. El domingo próximo jugarán en Villa Castells y definirán quién irá a semifinales.

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