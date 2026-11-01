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2-2 CON VÉLEZ

San Lorenzo empató, pero sigue afuera de Playoffs

X (@afa)

Por Redacción

En Liniers, Vélez y el Ciclón igualaron en dos tantos por la fecha 15 del grupo A con goles de Juan Cruz Policella y Matías Pellegrini para el local, mientras que Alexis Cuello descontó para la visita y el empate lo selló Rodrigo Auzmendi a los 81’. En un resultado que por el desarrollo le terminó cayendo mejor al conjunto azulgrana.

Con la igualdad, la escuadra dirigida por Guillermo Barros Schelotto dejó pasar la chance de meter presión en la lucha por la tabla anual y volver a meterse en la discusión junto a Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors para quedarse con el título de campeón de liga.

Los de Rubén Darío Insúa, por su parte, sumaron su cuarto partido sin derrotas, con dos triunfos (Riestra y Estudiantes) y dos empates (Newell’s y Vélez). Sin embargo, este punto sumado en el estadio José Amalfitani lo sigue mostrando fuera del grupo de equipos que se estarían metiendo en los playoff y en la fecha 16 deberá ganarle como local a Platense y esperar otros resultados para clasificar a la siguiente fase del campeonato.

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