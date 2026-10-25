San Lorenzo no pudo arrimarse a los Playoffs

San Lorenzo igualó anoche sin goles ante Newell’s, y desaprovechó la oportunidad para meterse entre los mejores 16 del Clausura, aunque tiene chances de clasificarse en las dos fechas restantes.

El encuentro disputado en el estadio Pedro Bidegain dejó un empate con sabor amargo para el “Ciclón”, que quedó noveno, un punto por debajo de Independiente, que hoy deberá jugar ante Boca; por su parte, a Newell’s sí le favoreció la igualdad para mantenerse entre los mejores, ubicándose en sexto con 21 unidades.

El partido fue muy peleado y con mucha escasez de fútbol por parte de ambos equipos; aún así, San Lorenzo tuvo las más claras. A los 10 minutos tuvo la primera aproximación con un gran remate de Auzmendi desde fuera del área, que el arquero “leproso” atajó con los guantes.

Al minuto, el equipo rosarino reaccionó desde un tiro de esquina izquierdo, que le cayó en el medio del área a Cóccaro, quien apareció solo, pero que aun así no le pudo pegar bien; dicho remate fue sacado sobre la línea por uno de los defensores del “Ciclón”.

A los 41, Auzmendi volvió a aparecer para una nueva chance del local, con un remate que desvió hacia la derecha el arquero Josué Reinatti, después de una gran jugada entre Cuello y Farías que brindó la asistencia para el delantero con un solo toque.

Newell’s, por su parte, tuvo varias aproximaciones, pero sin provocar el esfuerzo de José Devecchi, arquero del local. Para los comandados por Rubén Darío Insúa hubo una chance más a los 45 del complemento, con un cabezazo de Mathías De Ritis.

Sin más para ver en el “Nuevo Gasómetro”, este resultado dejó un sabor a poco para un San Lorenzo, ya que en el caso de haber logrado la victoria, se hubiese acomodado en puestos de Playoffs.