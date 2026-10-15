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LIGA AMATEUR

San Lorenzo no salió del empate ante Pol. Gonnet

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Por Redacción

En un partido pendiente de la sexta fecha del Clausura de la Liga Amateur, San Lorenzo de Villa Castells, que espera rival para los octavos de final del Torneo Regional Amateur, igualó ayer 1-1 con Polideportivo Gonnet, en un encuentro discreto llevado a cabo en la cancha del Cuervo.

Federico Benítez abrió la cuenta para el conjunto que dirige Maximiliano Badell; mientras que la igualdad para el “Amarillo” llegó a través de Facundo Aquino.

Con este punto, San Lorenzo, que aún tiene el partido pendiente contra Peñarol (se jugará el miércoles 21 a partir de las 19), alcanzó las 12 unidades y no le pudo descontar al líder Unidos de Olmos (16), aunque la diferencia es de apenas cuatro puntos.

Por otra parte, se confirmó que este sábado se desarrollará la segunda fecha del Clausura, es decir, la jornada que fue suspendida el pasado fin de semana a raíz de las lluvias. El domingo no habrá actividad por la celebración del Día de la Madre.

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