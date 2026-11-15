San Lorenzo quedó en el umbral de la semifinal

San Lorenzo de Villa Castells puede sentirse orgullo por la gran campaña que realizó en el Regional Amateur. A pesar de no haber podido ganarle a Atlético Chascomús, en la revancha de los cuartos de final (fue 1-1), el Cuervo redondeó una actuación superlativa, que solo le faltó coronarla con el pase a las semifinales de la competencia.

La derrota que sufrió en el partido de ida (2-1), obligó a San Lorenzo a ganar la revancha por una diferencia de un gol. Al menos para forzar los penales.

Sin embargo, y a pesar de todo el esfuerzo que realizó durante los 90 minutos, la igualdad no le alcanzó y se despidió del torneo.

El Aguacero se adelantó en el marcador a los 17 minutos, por intermedio de González. Pero el Cuervo llegó al empate antes de que se cierre el primer tiempo (a los 43), a través de Benítez.

La expulsión de Guzmán complicó el panorama y el global de 2-3 dejó sin chances de penales a San Lorenzo. Se cerró una campaña muy buena del equipo de Villa Castells.