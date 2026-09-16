San Lorenzo se puso al día con una victoria

San Lorenzo de Villa Castells se puso al día ayer con el calendario liguista. En un partido pendiente de la séptima fecha, le ganó 2-1 a Nueva Alianza. Los goles del Cuervo fueron convertidos por Cabañas y Mauri Gómez. El descuento fue del goleador, Martín Clúa.

GOLEÓ EL SELECCIONADO SUB 15

La Selección Sub 15 de la Liga Amateur Platense aplastó a yer por 6-1 a la Liga Costera, en el marco del Torneo Provincial de selecciones juveniles que organiza el Consejo Federal. Los goles del equipo platense fueron convertidos por Bula, Madroñal (2), Álvarez, Cuadrado y De la Canal.

Mientras que esta noche a a las 20, el seleccionado de mayores de la Liga se presenta en San Nicolás para enfrentar al combinado de aquella ciudad, en la revancha de la final de la Copa País. El partido de ida terminó 0-0 y en caso de otra igualdad, habrá penales.