San Lorenzo y Newell´s, buscan los Playoffs

San Lorenzo, entonado por la última victoria conseguida en La Plata, recibe desde las 19:15 a Newell´s, en un duelo clave por la clasificación a los playoffs.

El encuentro, se jugará en el Nuevo Gasómetro y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado es Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará Sebastián Bresba.

clásico en el florencio sola

En otro de los encuentros destacados de la fecha, Banfield y Lanús jugarán desde las 14:45 en el Florencio Sola, en una nueva edición del clásico del Sur.

El Taladro necesita ganar para soñar con la clasificación a los Playoffs; mientras que el Granate buscará estirar su invicto en el campeonato.

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central espera desde las 21:30 a Huracán, en un partido que será fundamental para los “Canallas” que pelean en la Tabla Anual y por un lugar en la Copa Libertadores 2027.

El cruce presenta realidades opuestas en la tabla: el conjunto rosarino llega en la primera posición del torneo con 25 puntos y 20 goles marcados, mientras que el Globo se ubica en el octavo lugar con 19 unidades.

Por último, en el estadio Mario Kempes, Talleres, que necesita ganar, enfrenta a partir de las 17 a Defensa y Justicia.