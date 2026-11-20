San Lorenzo atraviesa una delicada situación económica y el plantel profesional volvió a reclamar por los atrasos salariales. Un grupo de referentes se reunió con dirigentes, entre ellos el tesorero Maximiliano Ferreira y el prosecretario Ariel Deán, para pedir explicaciones y soluciones. Los futbolistas todavía no cobraron la totalidad de agosto, septiembre, octubre y noviembre, y si bien comprenden el contexto del club, reclamaron un esfuerzo para regularizar la deuda, aunque no recibieron fechas de pago.

El plantel volvió a entrenarse la semana pasada para realizar una especie de pretemporada antes de las vacaciones. Además, 17 contratos finalizarán a fin de año y la dirigencia busca reducir el plantel para darle lugar a los juveniles. Insua solo pidió la continuidad de José Devecchi y Ezequiel Cerutti.