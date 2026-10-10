San Luis, por el ascenso; La Plata por la salvación

La Plata RC jugará una verdadera final contra Los Matreros en La Base: si gana se olvidará definitvamente del descenso a falta de una fecha; en caso de perder tendrá que esperar una fecha más. En tanto que San Luis buscará el ascenso ante Universitario en el clásico de Primera A: si gana por cualquier resultado lo conseguirá.
El Canario tiene una final en Morón porque enfrentará al equipo que está anteúltimo y hoy está descendiendo. Le lleva cinco puntos y faltan dos fechas. Para hoy el equipo formará con Ariel del Cerro, Joaquín Núñez, Martin Patat, Bautista Ozog, Iván Kucic, Carlos Mendieta, Francisco Ringuelet, Juan Pedro Bernasconi, Manuel De la Fuente, Santino Di Lucca, Pedro Addiechi, Luca Juliano, Francisco Paz Rizzoli, Matias Rivademar, Tomás Suarez Folch.
En tanto que Los Tilos, ya sin chances de meterse en playoffs, buscará despedirse de su gente con un triunfo ante Alumni, protagonista del Top 14 pero que todavía no se aseguró la clasificación. Marcha tercero pero lo siguen Hindú y SIC. Partidazo.
El equipo de barrio Obrero formará con: Elio Basualdo, Hipólito San Sebastián, Ramiro Berardi, Juan Lago Blaiotta, Martín Leiva, Bautista Gatti, Felipe Puertas, Felipe Bares, Marcos Albina, Bautista Santamarina, Gastón Martínez Salgado, Tomás Fernández Armendariz, Thiago Bassagaisteguy, 14. Ignacio Guichon, 15. Segundo Tuculet.
En Primera A se jugará el clásico platense. San Luis, que necesita ganar para asegurarse su regreso al Top 14, recibirá a Universitario que necesita sumar para no descender. Dos realidades y una misma necesidad. En la primera ronda ganó el equipo Marista 32-14 en Gonnty.et. No juegan en La Cumbre desde 2003 y en aquella oportunidad los azulgranas ganaron 23-21.
Los maristas formarán con Joaquin Napolitano, Mateo Caffaro, Facundo Suarez; Fernando Ibañez, Lahuen Argemi; Franco Gnecco, Matias Perisinotto, Agustin Febrero; Juan Vaca, Valentino Quatrocchi; Facundo De Landaburu, Segundo Blanco Fresco, Facundo Gibert, Felipe Hernandez; Felipe Crispo.
Del otro lado la U saldrá a la cancha con Lisandro Urréjola, Manuel Urban, Gerónimo Lagana; Juan Herrero Ducloux, Bautista Damioli; Esteban Olivero, Bautista Herrera, Sebastián Portunato; Blas Rivera Cano, Santiago Pereyra; Santiago Orrico, Lorenzo D’Onofrio, Valentino Arturi, Francisco Lombardi; Mateo Cecchi.
En Segunda Albatros recibirá a Od Georgian para ratificar el repunte de la semana pasada. Quiere jugar playoffs. Formará con Espíndola, Buonanotte,Diez; López, Filser; Caldarola, Sosa, Bisceglia; Manzo, Santin; Burgos, Malvetti, Ayala, Grassi; Joyce.
En Tercera Berisso recibirá al recién ascendido Los Cedros.
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