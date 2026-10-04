San Luis quedó a un paso del ascenso: la “U” todavía da pelea

San Luis sigue a paso firme rumbo al ascenso al Top 14. No parece haber nada que se interponga en ese camino y el 45-0 de visitante sobre San Andrés así lo confirma. Es el mejor equipo del torneo de Primera A.

El primer tiempo fue muy parejo y apenas un try azulgrana ponía una diferencia mínima para irse al descanso. En el segundo tiempo fue una aplanadora, mejoró en el line y cada vez que sacó la pelota a las puntas hizo tries. En total fueron 9 en todo el partido para una goleada que lo deja en la antesala del regreso al Top 14.

El escenario es así: si gana la próxima fecha con o sin bonus asciende pero hasta perdiendo -si también cae San Cirano- estará logrando su objetivo. Tiene juego y variantes para ir sorteando obstáculo en una categoría muy complicada. Pero el equipo Marista, luego de un comienzo irregular, lo fue consiguiendo.

En tanto que Universitario no se quiere entregar y ayer ganó un partido increíble 45-43 sobte Olivos para jugar las últimas tres fechas con alguna esperanza de mantener la categoría. Quedó a tres puntos de San Albano y a cinco de Deportiva Francesa con tres encuentros en juego.

Ayer empezó con todo con dos tries de Valentino Arturi y otro de Blas Rivera Cano, pero defendió mal y la visita se lo dio vuelta: 38-19. En la parte final se animó a jugar y apoyaron Sebastián Portunaro, Santiago Orrico y dos veces más Arturi para un triunfo que le da mucho ánimo.

En Segunda Albatros volvió a la victoria tras derrotar 22-16 a Mercedes y seguir en la lucha por los playoffs. Pelea el último lugar con San Marcos. La próxima fecha recibe al escolta.

En Tercera Berisso fue goleado 73-0 por Arsenal Náutico Zárate.