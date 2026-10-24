San Luis se despide del torneo de Primera “A”

San Luis, después de coronarse campeón de Primera A y lograr el ascenso al Top 14, se despide esta tarde ante su público, cuando a partir de las 15:30 reciba en La Cumbre a San Fernando, en el partido que cerrará la temporada.

El equipo Marista, que la semana pasada festejó por partida doble, a pesar de la derrota ante Pueyrredón, buscará bajarle la persiana a este 2026 con una victoria.

San Luis formaría con: 1) J. Napolitano, 2) M. Caffaro, 3) L. Argemi; 4) A. Febrero, 5) S. Canal; 6) M. Perisinotto, 7) F. Gnecco, 8) G. Scoltore, 9) J. Vaca, 10) I. Quattrochi, 11) F. Hernández, 12) B. Marban, 13) S. Galán, 14) F. De Landaburu, 15) V. Quattrochi. E: A. Albina, M. Bilbao y B. Mendy.

LA DESPEDIDA DE UNIVERSITARIO

Por su parte, Universitario, que a partir de la próxima temporada incursionará en Primera B, visita desdee las 15:30 a Lomas Athletic, en el un partido que también marcará el final de la actual temporada.

El equipo albinegro alistará a: 1) Laganá, 2) Urban, 3) Urréjola, 4) Damioli, 5) Herrero Ducloux, 6) Olivero, 7) Joaquín Herrera, 8) Portunato, 9) Rivera Cano, 10) Pereyra, 11) Orrico, 12) D’onofrio, 13) Arturi, 14) Espinosa y 15) Ramos Alvelo.

ALBATROS JUEGA EN HERNÁNDEZ

Por el torneo de Segunda División, Albatros, que ya no tiene chances de acceder al Reducido, enfrenta desde las 15:30, en José Hernández, al representante de Atlético y Progreso, de Brandsen.

Los quince del “Tricolor”: 1) Espíndola, 2) Buonanotte, 3) Diez, 4) López, 5) Cochet, 6) Flores, 7) Castro, 8) Bisceglia, 9) Manzo, 10) Santín, 11) Grassi, 12) Malvetti, 13) Ayala, 14) Burgos y 15) Joyce. E: F. Joyce.

LA PREINTERMEDIA DE LOS TILOS, a la final

Por último, la Preintermedia “F” de Los Tilos se clasificó ayer para disputar la final del torneo, al superar por 22-21 al SIC, en una de las semifinales. El conjunto “Verde” pisó fuerte y gracias a un buen trabajo colectivo, logró ganar por un ajustado margen. El encuentro tuvo como escenario el predio de CUBA, ubicado en Villa de Mayo. Los Tilos formó con: 1) L. Tremontin, 2) L. Vela, 3) M. Sosa, 4) A. Fernández, 5) G. Novoa, 6) A. Franco, 7) J. Ron, 8) R. Alioto, 9) S. Polinessi, 10) J. Etcheverry, 11) M. Romero, 12) I. Manuel, 13) M. Balbe, 14) S. Rocca y 15) A. Durante. E: R. Fernández, L. Torboli. Hubo tries de Romero, Flores y Ron.

El partido por el título será ante Newman, que le ganó ayer a Alumni 28 a 22.

las semifinales del top 14

Los dos partidos de semifinales del Top 14, tienen fecha. El primer cruce entre Newman y Alumni, se jugará el viernes que viene a las 20:10. Y el segundo, entre el CASI e Hindú, irá el sábado a las 17:10. La final está pautada para el 7 de noviembre a las 17:10, en La Catedral (cancha del CASI).