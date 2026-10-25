San Luis se despidió con una goleada

En lo que fue la última fecha del torneo de Primera A, San Luis aplastó 75-12 a San Fernando en La Cumbre, resultado que lo hizo despedirse de la categoría mostrando un juego bien dinámico de pelota a las puntas con pocas transiciones y acorde al desafío que tendrá el próximo año en el Top 14.

El equipo Marista apoyó 11 tries y ya en los primeros 20 minutos sacó una diferencia indescontable para un rival que cuidó algunos jugadores porque al clasificar en el quinto puesto jugará de visitante contra San Cirano por el ascenso a la máxima categoria. En la otra llave de semifinales se medirán Lomas y Curupaytí.

Los 15 de ayer que iniciaron fueron: 1) J. Napolitano, 2) M. Caffaro, 3) L. Argemi; 4) A. Febrero, 5) S. Canal; 6) M. Perisinotto, 7) F. Gnecco, 8) G. Scoltore, 9) J. Vaca, 10) I. Quattrochi, 11) F. Hernández, 12) B. Marban, 13) S. Galán, 14) F. De Landaburu, 15) V. Quattrochi. E: A. Albina, M. Bilbao y B. Mendy.

En tanto que Universitario, ue ya había descendido el sábado pasado, fue derrotado 46-14 por Lomas. La U está en pleno proceso de refundación rugbístico para volver a ser protagonista y recuperar este lugar que ayer dejó definitivamente.

Las Panteras formaron con : 1) Laganá, 2) Urban, 3) Urréjola, 4) Damioli, 5) Herrero Ducloux, 6) Olivero, 7) Joaquín Herrera, 8) Portunato, 9) Rivera Cano, 10) Pereyra, 11) Orrico, 12) D’onofrio, 13) Arturi, 14) Espinosa y 15) Ramos Alvelo.

En esta categoría se definió la permanencia y el que descendió a Primera B fue San Albano, quien cayó en la última jugada del partido 22-21 ante Pucará en uno de los clásicos del Sur. De esta manera zafó Deportiva Francesa que había ganado 38-24 en su visita a Olivos.

Lo curioso de estos partidos que San Albano se fue al descanso 21-0 con una cómoda victoria incluso con punto bonus. Y del otro lado el que ganaba era Olivos pero 14-12. Incluso llegó a ponerse 17-12 con un penal. Ahora los de Corimayo acompañarán a Universitario en la tercera categoría del rugby de Buenos Aires.

Otro equipo que le bajó la persiana al año fue Albatros, que en Hernández empató 8-8 con Atlético y Progreso de Brandsen, un partido con mucha rivalidad regional. Los tricolores ya no podían alcanzar el quinto lugar para pelear por un ascenso pero igual hicieron un buen partido contra un rival que sí buscará el ascenso a Primera C.

1) Espíndola, 2) Buonanotte, 3) Diez, 4) López, 5) Cochet, 6) Flores, 7) Castro, 8) Bisceglia, 9) Manzo, 10) Santín, 11) Grassi, 12) Malvetti, 13) Ayala, 14) Burgos y 15) Joyce. E: F. Joyce.

El próximo año San Luis jugará en el Top 14 junto a La Plata y Los Tilos