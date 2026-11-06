San Luis se quiere coronar en todas sus categorías en Primera A

Además de la Gran Final del Top 14 entre Newman e Hindú a jugarse mañana en la cancha del CASI, el domingo se disputarán las semifinales de las categorías de ascenso y San Luis tiene asistencia perfecta: clasificó a todos sus equipos, desde Intermnedia hasta Preintermedia D. La Superior, ya todos saben, logró el ascenso directo y ahora van por el título todos los demás equipos que jugarán desde temprano en la cancha de Pucará

La Intermedia se medirá contra Lomas y el equipo inicial será: Ian Alegranza, Agustín Fitzimons, Alejandro Scarselli; Franco De Gaetano, Agustín Febrero; Gerónimo Scoltore, Fernando Ibañez, Martín Etchanchú; Martín Aereboe, Ignacio Quatrocchi; Joaquín Ganzella, Segundo Galán, Lautaro Grys Arana, Facundo De Landaburu; Ignacio Calderón.

En tanto que la Preintermedia A también se verá las caras contra Lomas y los 15 elegidos para iniciar son: Juan Bitar, Samuel Juárez, Santiago Barrales; Máximo Fondovila, Augusto Von Kluges, Tomás Azul, Lautaro Canencia, Carlos Layun; Luka Gullo, Manuel Sánchez; Valentino Soulages, Adolfo Urréjola, Guido Pertini, Ignacio Rosso; Santino Valetti.

La Preintermedia “B” tendrá como rival a Curupaytí y para arrancar el partido lo hará con Juan Petrucci, Vicente Rossi, Ulises González di Paolo; Pedro Acerbo, Santiago García; Emiliano Figueredo, Marco Morimano, Tomás Vázquez; Santino Gullo, Isidro Lazzarini; Lautaro Romero, Julián Reffino, Matías Rivarola, Tomás Cannaro; Pedro Corbetta.

El equipo de Preintermedia “C” se medirá contra Pucará y los jugadores elegidos con Francisco Martínez, Oliverio Valledor, Valentín Villagra; Iván Beley, Zeljko Rozankovic; Juan Verzini, Augusto Arnau, Isidro Del Castillo; Pedro Bethular, Agustín Di Salvo; Agustín Aereboe, Matías·Papagni, Francisco Macchim Alessandro Capone; Pedro Asin.

Por último (en realidad los que iniciarán la jornada), Preintermedia “D”, formará con Eliseo Valledor, Santino Polo, Juan Terreri; Francisco Quattrochi, Máximo Ciancio; Juan Ignacio Sánchez, Sixto Vera Tapia, Jerónimo Jalil; Isidro Condomí, Agustín Venanzi; Martín González, Lucio Ruscelli, Juan Machado, Francisco Farina; Facundo González Landa.