San Luis tuvo un domingo a puro éxito

Lo que se dice un domingo casi perfecto para San Luis, que en Burzaco clasificó a cuatro categorías a la final mientras que en barrio Obrero levantó el trofeo del Seven de Menores de 16 en la Copa de Plata.

Se disputaron ayer las semifinales de las categorías que completan el plantel Superior, que logró el ascenso al Top 14 con dos fechas de antelación. Las Preintermedias “A”, “B”, “C” y “D” ganaron sus partidos y definirán la próxima semana la chance de ser campeones también.

La Intermedia fue la única que perdió. Fue 19-18 contra Lomas, en el final y con polémica. El equipo inicial fue: Ian Alegranza, Agustín Fitzimons, Alejandro Scarselli; Franco De Gaetano, Agustín Febrero; Gerónimo Scoltore, Fernando Ibañez, Martín Etchanchú; Martín Aereboe, Ignacio Quatrocchi; Joaquín Ganzella, Segundo Galán, Lautaro Grys Arana, Facundo De Landaburu; Ignacio Calderón.

En tanto que la Preintermedia A derrotó 29-23 a Lomas. La final la jugará contra Pucará. Los 15 que iniciaron fueron: Juan Bitar, Samuel Juárez, Santiago Barrales; Máximo Fondovila, Augusto Von Kluges, Tomás Azul, Lautaro Canencia, Carlos Layun; Luka Gullo, Manuel Sánchez; Valentino Soulages, Adolfo Urréjola, Guido Pertini, Ignacio Rosso; Santino Valetti.

La Preintermedia “B” superó 28-3 a Curupaytí y definirá contra Olivos. El equipo: Juan Petrucci, Vicente Rossi, Ulises González di Paolo; Pedro Acerbo, Santiago García; Emiliano Figueredo, Marco Morimano, Tomás Vázquez; Santino Gullo, Isidro Lazzarini; Lautaro Romero, Julián Reffino, Matías Rivarola, Tomás Cannaro; Pedro Corbetta.

El equipo de Preintermedia “C” le ganó 21-15 a Pucará y la final la jugará ante Pueyrredón. Formó con Francisco Martínez, Oliverio Valledor, Valentín Villagra; Iván Beley, Zeljko Rozankovic; Juan Verzini, Augusto Arnau, Isidro Del Castillo; Pedro Bethular, Agustín Di Salvo; Agustín Aereboe, Matías·Papagni, Francisco Macchim Alessandro Capone; Pedro Asin.

Por último la Preintermedia “D” superó 40-12 a Curupaytí y se las verá ante San Cirano. El eqiupo: Valledor, Polo, Terreri; Quattrochi, Ciancio; Sánchez, Vera Tapia, Jalil; Condomí, Venanzi; González, Ruscelli, Machado, Farina; González Landa.

En el Seven de Menores de 16, que se llevó a cabo en el Club Los Tilos, San Luis se quedó con la Copa de Plata al ganarle 21-5 la final al dueño de casa, con tries de Joaquin Basile (2) y Jeremías Almidón.

En la fase de grupos había comenzado con una buena victoria 40-0 sobre CASA de Padua pero luego llegó la derrota 40-5 ante Belgrano. Por eso, como mejor segundo, se metió en la Copa de Plata. En primera instancia superó 33-12 a Belgrano “B” y en la final le ganó a Los Tilos. La Copa de Oro se la llevó Pucará, que en la última jugada derrotó 28-26 a Alumni.

Las finales de Preintermedias se jugarán la próxima semana en cancha de San Luis