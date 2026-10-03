San Luis va por su regreso al Top 14

Se empieza a definir el Top 14 de la URBA con partidos importantes para los equipos de la Ciudad que pelean en diferentes lugares de la tabla. Todos los partidos arrancan 15:30.

Los Tilos visitará a Newman, que lleva 20 partidos ganando de manera consecutiva y por eso ya aseguró su lugar en los playoffs. El Verde está obligado a ganar para mantener una chance de lograrlo. Necesita ganar y que CASI lo ayude.

Para esta tarde los dirigidos por Bernal-Fioravanti-Albina formarán con Basualdo, San Sebastián, Berardi, Blaiotta Lago, Leiva, Chiavassa, Puertas, Bares, Albina, Santamarina, Fernández Vega, Fernández Armendariz, Bassagaisteguy, Cortés, S. Tuculet.

Por su parte La Plata, que logró un triunfo clave la semana pasada en Gonnet, buscará dar el golpe en Don Torcuato ante Hindú, que pelea por meterse en playoffs. Si el Canario gana casi que se habrá salvado. Hoy formará con : Patat, Erriest, Luna, B. Ozog, Barreiro, Mendieta, Ringuelet, JP. Bernasconi, De la Fuente, Di Lucca, Addiechi, Soto, Paz Rizzoli, Rivadema; Suarez Folch.

El plato fuerte de la fecha lo tendrá San Luis, que visitará a San Andrés. El tema es así: si gana con punto bonus y San Cirano pierde en su partido contra Deportivo Francesa logrará matemáticamente su regreso al Top 14, porque le sacará 15 puntos a dicho rival con tres fechas en juego. Ahora si gana sin bonus y los de Villa Celina no suman nada también ascenderá. De lo contrario tendrá que esperar a la fecha siguiente. El equipo: Napolitano, Cafaro, Argemi; Ibáñez, Canal; Perisinoto, Gnecco, Febrero; Vaca, V. Quattrochi; Hernández, Blanco Fresco, F. Gibert, De landaburu; S. Crispo.

En la misma categoría Universitario también buscará el triunfo para mantener las chances matemáticas de quedarse en la divisional, algo que a esta altura parece muy difícil. Por lo pronto recibirá a Olivos que está en alza. Los 15 elegidos son Laganá, Urban. L. Urréjola; B. Damioli, Herrero Ducloux; Almeida, B. Herrera, Portunato; Rivera Cano, Pereyra; Vergel, D’Onofrio, Arturi, Lombardo; Orrico.

En tanto que Albatros, que viene en una racha negativa en el torneo de Segunda, buscará revertir su suerte de visitante ante Mercedes. Así formará Gonzalez, Buonanotte, Diez; López, Baliño; Caldarola, Filser, Sosa; Manzo, Santin; Grassi, Malvetti,Ayala, Burgos; Joyce.

En Tercera Berisso, que ya descendió, visitará a Arsenal Náutico Zárate.

Ganó La Plata en el Nacional de clubes femenino

El equipo femenino de La Plata RC ganó sus dos partidos en el Nacional de Clubes: 47-17 a Regatas de Resistencia y 45-0 a Ciudad de Buenos Aires.