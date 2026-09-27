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SE IMPUSO POR 37-17 A HURLING

San Luis volvió a ganar y quedó más cerca de su regreso al Top 14

Archivo

Por Redacción

En el marco de la 23º fecha del Torneo de Primera A de rugby, San Luis volvió a ganar y empieza a sellar su regreso al Top 14.

El conjunto Marista fue una topadora y barrió a Hurling en La Cumbre con un contundente 37 a 17, en un partido que le fue ampliamente favorable desde el comienzo hasta el final.

El Azulgrana fue amplio dominador de las acciones gracias a los tries de Juan Vaca (2), Matías Perisinotto y Felipe Crispo (2) y Lahuén Argemi.

Para lograr un triunfo inobjetable que ya lo acerca al Top 14 del Rugby porteño.

De conseguir una victoria el próximo sábado visitando a San Andrés, en Benavídez, el conjunto Marista rubricara su ascenso a la categoría superior.

San Luis salió a la cancha con: J. Napolitano, M. Caffaro, F. Suárez; L. Argemi, S. Canal; M. Perisinotto,F. Gnecco, A. Febrero; Juan Vaca, V. Quattrochi; F. Fernández, B. Marban, F. Gibert, F. De Landaburu; Felipe Crispo. E. M. Bilbao, B. Mendy y A. Albina.

Cancha: San Luis. Árbitro: Rizzo.

DERROTA DE UNIVERSITARIO

Asimismo, la contracara es la realidad de Universitario que cayó en su visita a GEBA por 26 a 19 y no puede salir del fondo y se agotan sus posibilidades de mantener la categoría.

La “U” salió a la cancha con esta formación: J.Laganá, M. Urban, L.Urréjola, B. Damioli, J. Herrero Ducloux, J. Almeida, J. Herrera , S. Portunato, B. Rivera Cano, S. Pereyra, S. Orrico, L. D’onofrio, V. Arturi, F. Lombardo y M. Cechi. Entrenadores: G. Sereno y P. Medrano.

El sábado que viene, Universitario recibirá en su reducto a la representación de Olivos.

ALBATROS PERDIÓ POR LA MÍNIMA

En tanto que en el marco de la Segunda División del rugby porteño, Albatros, otro de los equipos de nuestra ciudad, cayó por la mínima diferencia ante Varela Junior, en José Hernández por 25 a 24, en un partido que se le escapó el triunfo de las manos.

Mientras que en el marco de la Tercera División, Berisso no pudo contra Hipotecario, y perdió por 36 a 18, en Los Talas.

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