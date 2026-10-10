El rugby platense tuvo un sábado de emociones contrapuestas. San Luis festejó su regreso al Top 14 de la URBA tras imponerse por 33-16 ante Universitario en el clásico de Primera A, mientras que La Plata RC quedó obligado a jugarse la permanencia en la última fecha luego de caer ante Los Matreros.

Foto: Gonzalo Calvelo

San Luis festejó el ascenso en el clásico

En Primera A, San Luis y Universitario llegaron al clásico con objetivos diferentes, pero con la necesidad de sumar. El Marista buscaba el triunfo que le permitiera sellar su regreso al Top 14, mientras que la U necesitaba puntos para mantenerse en la pelea por la permanencia.

San Luis terminó imponiéndose por 33-16 y consiguió el objetivo. Después de un primer tiempo adverso, dominó la segunda mitad y resolvió el encuentro para desatar el festejo por el ascenso.

Foto: Gonzalo Calvelo

La Plata RC, obligado a ganar

La Plata afrontó una verdadera final en Morón frente a Los Matreros, un rival directo en la lucha por la permanencia. Sin embargo, el conjunto amarillo no logró hacer pie y terminó con una derrota por 26-0.

El resultado dejó al Canario con la obligación de jugarse todo en la última fecha. Si consigue ganar, podrá asegurarse la continuidad sin depender de otros resultados; de lo contrario, deberá seguir pendiente de lo que ocurra con su rival directo.

El cierre de la temporada se presenta cuesta arriba para el equipo platense, que todavía arrastra el peso de una campaña irregular y necesita responder en el momento decisivo.

Foto: Gonzalo Calvelo

Los Tilos perdió ante Alumni

En otro de los encuentros de la jornada, Los Tilos cayó por 31-12 frente a Alumni. El Verde, que ya no tenía posibilidades de meterse en los playoffs, buscaba despedirse de su público con una victoria, pero no pudo conseguirlo.

Derrotas de Albatros y Berisso

En Segunda, Albatros perdió 17-6 frente a Old Georgian. El conjunto platense buscaba darle continuidad a la recuperación que había mostrado en la fecha anterior, pero no pudo sumar en esta oportunidad.

Por su parte, Berisso sufrió una dura caída por 69-0 ante Los Cedros, equipo que venía de conseguir el ascenso.

Así, la jornada dejó una noticia central para el rugby de la región: San Luis volverá a competir en el Top 14, mientras que La Plata RC deberá afrontar una última fecha decisiva para definir su futuro.