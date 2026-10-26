San Martín de Formosa, con un ex Gimnasia, campeón del Federal A y festejo accidentado

San Martín de Formosa derrotó por 2-0 a Cipolletti y se consagró campeón del torneo Federal A. Los formoseños, con el ex Gimnasia Oscar Piris, disputarán la Primera Nacional por primera vez en su historia, mientras que los rionegrinos jugarán los cuartos de final por el segundo cupo. Los festejos terminaron con un inesperado accidente por el uso de pirotecnia.

En los primeros instantes del partido, Nicolás Peralta generó una doble situación de peligro a favor del conjunto rionegrino. El jugador sacó un fuerte remate de derecha al primer palo que encontró la firme respuesta del guardameta Kevin Humeler y, en el rebote, el balón salió desviado ante la falta de ángulo. El arquero visitante sostuvo el empate al neutralizar también un peligroso tiro libre de Gonzalo Lucero y un intento lejano de Andrés Almirón.

A los 35 minutos, el cuadro formoseño avisó mediante una jugada profunda. Ricardo Tapia logró filtrarse a espaldas de Nehuén García y ensayó una definición por elevación, pero Gervasio Núñez fracasó en su intento de empujar el esférico por el segundo caño.

A los 43 minutos, la conexión entre los futbolistas más experimentados de San Martín rindió sus frutos para abrir el marcador. Gervasio Núñez ejecutó una falta directa hacia el área y Ricardo Tapia peinó la pelota para anotar el uno a cero parcial antes del entretiempo.

A los 57 minutos, el equipo norteño asestó un nuevo golpe letal para ampliar su ventaja. Tras un envío frontal, Lautaro Ceratto bajó el balón y el zaguero Dylan Leiva aprovechó la desconcentración defensiva rival para sellar el segundo tanto del compromiso.

A los 64 minutos, el panorama se oscureció por completo para Cipolletti. El juez del encuentro le mostró la tarjeta roja directa a Andrés Almirón producto de un golpe contra Mauro Siergiejuk, incidencia que dejó al elenco albinegro en inferioridad numérica para afrontar el tramo final del partido.

Al concluir el tiempo reglamentario, el público local reconoció la entrega de sus futbolistas, quienes ahora encararán los cuartos de final con ventaja deportiva en busca del segundo boleto de ascenso.

En la otra vereda, el plantel de San Martín celebró la histórica consagración, aunque la euforia derivó en un insólito contratiempo cuando los fuegos artificiales quemaron las piernas de los campeones al momento de alzar la copa.

Formaciones Cipoletti vs San Martín:

Cipoletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristián González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.

San Martín: Kevin Humeler, Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla,Gervasio Núñez, Gianfranco Alegre; Lautaro Ceratto y Mauro Siergiejuk.