Sanción económica para Boca, que jugará Cuartos de la Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino se expidió formalmente anoche desestimando el reclamo de Vélez por la inclusión de seis extranjeros en su planilla por parte de Boca en el partido de octavos de final de la Copa Argentina.

Para el ente sancionatorio se dio por acreditado que Boca incluyó 6 extranjeros ante el Fortín pero declaró que “la conducta configura una infracción reglamentaria relativa a la confección, presentación y suscripción de la planilla oficial” pero que no configura “la alineación indebida prevista por el artículo 18 del Código Disciplinario, al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible”.

Por este motivo, se rechazó el pedido de Vélez para darle el partido por ganado por 3 a 0 o clasificar a la siguiente fase y ratificó el resultado obtenido en el campo de juego y la clasificación de Boca a los cuartos de final. Con este fallo, el xeneize recibió una sanción administrativa y económica sin consecuencias deportivas, con el pago de una multa para Boca del valor de mil entradas generales por “la infracción reglamentaria acreditada y conforme las facultades de determinación y graduación de las sanciones disciplinarias previstas por el Código Disciplinario”, según se informó.

De esta manera, Boca Juniors y Racing ya saben que se enfrentarán por los cuartos de final de la competencia el próximo domingo a las 17.00 en el Gigante de Arroyito, la casa de Rosario Central.

El club de Liniers había realizado una presentación formal con la intención de que se le diera el partido por ganado para clasificar a la siguiente instancia de la Copa Argentina ya que Boca había alineado a seis futbolistas extranjeros, uno más de los permitidos por los reglamento de los torneos de AFA.

En el partido disputado el 2 de septiembre en el Mario Kempes, de Córdoba (que Boca ganó por penales), Rodolfo Arruabarrena contó con Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero, el único que no sumó minutos.

Cabe recordar que, en un antecedente reciente con características en común se había dado en el fútbol femenino de la Liga Profesional cuando Belgrano realizó seis cambios ante Lanús pero la AFA solo castigó al Pirata por una infracción reglamentaria y mantuvo resultado favorable a las cordobesas. El fallo de anoche se mantuvo en la misma línea, que era justamente el argumento de Boca en su defensa: un error administrativo que debía ser penado con multas económicas y apercibimientos, pero no con una sanción deportiva que implique la quita de puntos.

Para el Tribunal, la conducta de poner 6 foráneos en planilla no configura una alineación indebida

Para el choque del domingo la atención está puesta en la evolución de Leandro Paredes, quien arrastra una molestia en el isquiotibial izquierdo. Ayrton Costa ya recibió el alta médica de su desgarro y se entrena a la par del grupo, mientras que Marco Pellegrino transita la fase final de su recuperación muscular. Por su parte, Malcom Braida evoluciona favorablemente de una contractura severa y Milton Delgado padece una molestia muscular

La baja asegurada que tendrá Boca en la Copa Argentina es la de su arquero Álvaro Montero, convocado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo para integrar el seleccionado de Colombia que disputará partidos amistosos en los Estados Unidos, por lo que su lugar será ocupado por Leandro Brey.