Sández: “Pido disculpas a los jugadores de Estudiantes”

El lateral izquierdo de Rosario Central, se refirió al festejo del tercer gol canalla que terminó desatando una gran pelea en la que estuvieron involucrados varios protagonistas de ambos bandos, pero también se dio el tiempo para analizar lo que fue el encuentro en Santiago del Estero y lo que significa el título de la Supercopa Internacional para la institución rosarina.

Para comenzar, el ex Boca, dejó sus sensaciones sobre lo que fue el choque con el Pincha y expresó: “Fue un partido muy duro, ya de por si el rival sabemos que es muy difícil, que tiene jerarquía y con el calor también costó, pero la verdad que hicimos un partido bárbaro, lo laburamos, gracias a Dios también lo tenemos a Ángel (Di María) que la clavo en el ángulo, que es el pilar de este equipo. Creo que hicimos un esfuerzo grande y es merecida esta copa”.

También, en la continuidad de la charla en el campo de juego, el futbolista de 25 años, manifestó su conformidad por la demostración de carácter del equipo de Jorge Almirón, luego de comenzar perdiendo al minuto de juego y declaró: “- “Superamos las adversidades que es algo muy difícil en el fútbol y fue una muestra de carácter del equipo y contento por eso”.

Por otra parte, al ser consultado por las situaciones de violencia que se dieron tras el festejo del tercer gol canalla, que se generaron tras la reacción a una provocación por parte del lateral y dijo: “Me dejé llevar por la euforia del momento, no es algo que esté bueno, me arrepiento, le pido disculpas a los jugadores de Estudiantes que se sintieron ofendidos, la verdad que no corresponde y ya está, termina ahí”.

DI MARÍA: “FUE PENAL, COMO EL QUE ME HICIERON A MI CONTRA FRANCIA”

El capitán de Rosario Central, se refirió a la gran polémica de la tarde de Santiago del Estero y expresó: “Este fue penal, como el de Francia que me hicieron el penal a mi. Es un toque, es penal, esta adentro del área y hoy el VAR te lleva a eso. Es el fútbol, nos tocó a nosotros, estamos felices. La verdad que lo que pasó al final es lamentable, no hicimos nada para que pase lo que paso, ellos tendrán sus excusas, tendrán sus cosas, pero nosotros tenemos que disfrutar el momento”.