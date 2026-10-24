Santa “A” cierra la fase regular del certamen

Solamente dos equipos tendrán acción hoy en el torneo Metropolitano femenino de hockey sobre césped. Estos serán Santa Bárbara “A” y Everton.

En el caso de Santa “A” estará cerrando la fase regular de Primera División, cuando desde las 16 reciba a Banco Nación. El conjunto de Gonnet ya se aseguró el número uno y el paso a las semifinales de los Playoffs de la máxima categoría.

El resto de los partidos serán: Italiano vs Belgrano, San Lorenzo de Almagro vs Banco Provincia, Arquitectura vs San Fernando, St. Catherine´s vs Ciudad de Buenos Aires “A”, Lomas vs Olivos y GEBA vs RIver Plate.

A esta última jornada llegan de este modo en la tabla de posiciones: Santa Bárbara “A” 50 puntos, Italiano 45, Lomas 44, GEBA 43, San Fernando 41, Belgrano 36, Ciudad de Buenos Aires “A” 33, Banco Nación 30, River Plate 29, St. Catherine´s 29, Banco Provincia 29, Arquitectura 26, Olivos 23 y San Lorenzo de Almagro 20.

En lo que se refiere a Everton, que el sábado pasado logró el ascenso a la Primera D del Metro de Damas al ganarle como visitante a Boca 3 a 0, estará jugando de local contra La Martona también desde las 16, por la vigésima segunda fecha de la Primera E4, que en su momento fue reprogramada por las condiciones climáticas. Se espera una gran celebración en el predio “Pachi Funes” (7 y 629) de Barrio Aeropuerto.