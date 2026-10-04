Santa “A” lo dio vuelta y amplió su racha

Santa Bárbara “A” sigue con su marcha triunfal, ya que volvió a ganar, esta vez, sobre Banco Provincia por 2 a 1, en Gonnet. El equipo local no arrancó bien, porque la capitana Eugenia Lettieri abrió el marcador para la visita cuando transcurría el primer cuarto.

A Santa le costó reacomodarse y en el tercer parcial llegaron las alegrías a través de Victoria Meira y Josefina Esnaola.

Con este éxito, el “Tricolor” estiró su racha invicta a 16 partidos, con nueve victorias y siete empates. La última caída fue el 2 de mayo cuando cayó con Olivos 2 a 1. Además con este triunfo, Santa estiró su diferencia en la tabla con respecto al escolta, ya que ahora suma 47 puntos contra 43 de GEBA con lo que ya está clasificado para la fase de los Playoffs.

Los demás resultados fueron: Belgrano 4, Banco Nación 2; Italiano 4, San Fernando 3; San Lorenzo 1, Ciudad de Buenos Aires “A” 2; St. Catherine´s 0, River 1 y Lomas 2, GEBA 1. Hoy completan Arquitectura y Olivos, a las 13.

EMPATE EN EL DUELO PLATENSE

A todo esto, el duelo platense entre San Luis “A” y Santa Bárbara “B” no tuvo ni vencedores, ni vencidos. El partido, válido por la Primera C2, terminó sin goles. A pesar de la lluvia, el encuentro se disputó en Hernández.

A continuación, los resultados de los demás equipos de la Ciudad:

Primera C1: Universitario “A” 1 (Guillermina Inveninato), Monte Grande 0. Primera D1: Campana BC 1, Gimnasia “A” 2 (Carlina Agudo Porras y Marina Espinel).

Primera D2: Miraflores Country 2, Santa Bárbara “C” 2 (Marina Pulido Herrera y María Sol Anesse); Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes vs Estudiantes “A” (Suspendido por la lluvia) y Banco Provincia “B” 3, San Luis “B” 4 (Pilar Betti Lhuillier, Sofía Gamarra, Valentina Staneff Lafit y Luciana Bustos).

Primera D4: Tigre RC 1, Universitario “B” 2 (Julieta Aicardi y Dolores Tamarit) y Santa Bárbara “D” 2 (Victoria Díaz y Dolores Casas), San Albano 2.

Primera E1: Universitario “C” 2 (Pilar Astorgano y Julieta Rodríguez), Cerro Pilar 3.

Primera E2: Estudiantes “B” 1 (Alma Magalí Sarubilo), Ciudad de Buenos Aires “D” 2 y Ferro “B” 5, Santa Bárbara “F” 0.

Primera E4: Everton 4 (Carmela Molinari -2-, Pilar Hansen Gutty y Renata Da Ponte), Champagnat “B” 3.

Primera F1: Santa Bárbara “E” 2 (Verónica Ruíz y María Victoria Polari), Italiano “D” 2 y Pueyrredón “B” 1, Universitario “D” 0. Primera F2: Gimnasia “B” 1 (Martina Caimi), Champagnat “D” 0. Primera F4: Platense 1, San Luis “C” 1 (Ximena Llano Oviedo). Primera G1: Asociación Coronel Brandsen 3 (Milagros Vicenzi, Ada Berrondo y Justina Oregón), Los Cedros “B” 2.

CABALLEROS

En tanto, la Primera del hockey masculino jugará hoy la fecha 24. Santa Bárbara “A” estará recibiendo a Quilmes, a las 16.

Por su parte, Universitario enfrentará desde las 15:30 a Mitre. Previo a arrancar la fecha de la tabla de posicione está con Banco Provincia 52 puntos, Ciudad de Buenos Aires “A” 50, San Fernando 50, Mitre 44, GEBA 40, Ducilo 36, Universitario 30, Hurling 25, Santa Bárbara 24, Quilmes 21, Lomas 14, San Martín 12, SAG 9 y Ciudad de Buenos Aires “A” 50 unidades.

En la Primera B de Caballeros jugarán por la Copa de Plata: Municipalidad de Florencio Varela vs Santa Bárbara “B” y Estudiantes SAG de Los Polvorines. Con respecto a la Primera C (Campeonato): Gimnasia vs San Fernando “C”; mientras que por la Copla Plata lo harán Boca Juniors “B” vs Everton.

A todo esto también habrá acción en el Metro Damas Domingo. Zona A: Los Andes (13) vs Estudiantes “C” (30) y Mitre (34) vs Santa Bárbara “G” (36). Zona B: El Sosiego (40) vs Universitario “E” (45) y Albatros (56) vs Comunicaciones (24).