Santa “A” se juega el pase a la final

Llegó el momento para Santa Bárbara “A”, ya que estará jugando una de las semifinales del torneo Metropolitano femenino de hockey sobre césped.

El conjunto de Gonnet, que terminó con el número uno de la fase regular de la Primera División (51 puntos), estará enfrentando esta tarde -desde las 16:15-, a su par de Italiano.

El partido tendrá como escenario a la cancha del Parque Olímpico de Buenos Aires y será televisado por la plataforma de Disney + Premium.

Cabe mencionar que Italiano bajó al último campeón: San Fernando, ya que el sábado pasado con un gol agónico de Zoe Díaz igualó 2 a 2 y pasó a la siguiente ronda por la ventaja deportiva, porque se ubicó cuarto (46) contra el quinto puesto de Sanfer (44) en la tabla de posiciones.

Por su parte en el otro partido semifinal se estarán midiendo Lomas (segundo con 47) frente a GEBA. En lo que respecta a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires viene de superar a Belgrano 2 a 0. Al igual que el cruce de Santa Bárbara se disputará en la cancha 1 del Parque Olímpico, pero en este caso a partir de las 13:45.

Cabe destacar que desde las semifinales, los partidos en caso de igualdad durante los 60 minutos reglamentarios, se definirá el ganador del mismo por shoot out (penales australianos). La final se jugará el próximo sábado 21 a las 13:45 también en el Parque Olímpico.

PARA MANTENER LA CATEGORÍA

Playout D-E: Santa Bárbara “C” buscará mantener la categoría (Primera D). El conjunto de Gonnet ya dio el primer paso al vencer como visitante en el partido ida al equipo de Municipalidad de Florencio Varela 2 a 1. Hoy, jugará desde las 16, en su cancha.

Playout FG: Universitario “D” intentará quedarse en la Primera F. En el encuentro de ida la “U” se impuso como local a Tristán Suárez 4 a 1. Esta tarde, a partir de las 16 se medirá como visitante.