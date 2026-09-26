Santa Bárbara “A”, a la caza de otro objetivo en el hockey femenino

Santa Bárbara “A”, ya clasificado para los playoffs, ahora buscará asegurarse en las tres fechas que restan acceder directamente a semifinales. Hoy, el conjunto de Gonnet, que lidera con 43 unidades, tendrá un exigente compromiso cuando visite desde las 16 a San Fernando (39 puntos, cuarto), por la fecha 23 del Metropolitano de Primera de hockey femenino.
En la PrimeraE2 habrá duelo platense, ya que a las 10:30, se medirán Santa Bárbara “F” y Estudiantes “B”. A continuación, los demás partidos de los equipos locales: Primera C1: Banco Hipotecario (34) vs Universitario “A” (39). Primera C2: San Bárbara “B” (33) vs CUBA (32) y Centro Naval (28) vs San Luis “A” (40).
Primera D1: Gimnasia “A” (42) vs Berazategui (7). Primera D2: San Luis “B” (20) vs Cardenal Newman (55), Estudiantes “A” (34) vs Miraflores Country (37) y Santa Bárbara “C” (23) vs Universidad de La Matanza (15). Primera D4: Liceo Militar (20) vs Santa Bárbara “D” (17). Universitario “B” vs Olivos “B” se juega el próximo 17 de octubre.
Primera E1: San Lorenzo de Almagro “B” (56) vs Universitario “C” (21). Primera E4: Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó (19) vs Everton (55). Primera F1: Universitario “D” (21) vs Ferro “D” (57) y San Sebastián (9) vs Santa Bárbara “E” (18). Primera F2: Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes (26) vs Gimnasia “B” (39), desde las 10:30. Primera F4: San Luis “C” (18) vs Ciudad de Campana (15). Primera G1: Campana BC “B” (18) vs Asociación Brandsen (23).
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