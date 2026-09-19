Santa Bárbara “A” apuesta a seguir por el camino de la victoria

Santa Bárbara “A” buscará seguir por la buena senda para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones, ya que totaliza 40 puntos junto a GEBA. El conjunto de Gonnet recibirá esta tarde, desde las 16, a su par de River Plate (24), en el marco de la vigésima fecha del torneo Metropolitano femenino de hockey de Primera División.

A continuación, los demás partidos de los equipos de la Ciudad: Primera C1: Universitario “A” (35) vs CASI (45).

Primera C2: Banade (27) vs Santa Bárbara “B” (30) y San Luis “A” (37) vs SAG Lomas de Zamora (36). Primera D1: Los Matreros (25) vs Gimnasia “A” (39). Primera D2: Santa Bárbara “C” (20) vs Asociación del Sur (28), Quilmes High School Hockey Club (21) vs Estudiantes “B” (31) y Miraflores Country (34) vs San Luis “B” (20). Primera D4: Tigre RC (34) vs Santa Bárbara “D” (16) y Racing Club 1, Universitario “B” 1 (Josefina Vega). Se jugó el martes pasado. Primera E1: Universitario “C” (21) vs Belgrano DS (18).

Primera E2: Estudiantes “B” (10) vs Ferro Carril Oeste “B” (32) y Quilmes “C” 1, Santa Bárbara “F” 0. Se disputó el pasado 29 de agosto. Primera E4: Everton (52) vs Monte Grande “B” (13).

Primera F1: Pucará “D” (6) vs Universitario “D” (21) y Santa Bárbara “E” (18) vs San Martín “C” (35).

Primera F2: Gimnasia “B” (36) vs Buenos Aires Cricket & Rugby Club “D” (8).

Primera F4: San Fernando “C” (50) vs San Luis “C” (18).

Primera G1: Asociación Coronel Brandsen (22) vs Puerto Nizuc “C” (49).