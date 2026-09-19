Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
METROpolitano HOCKEY DAMAS

Santa Bárbara “A” apuesta a seguir por el camino de la victoria

santa busca otra alegría en casa

Por Redacción

Santa Bárbara “A” buscará seguir por la buena senda para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones, ya que totaliza 40 puntos junto a GEBA. El conjunto de Gonnet recibirá esta tarde, desde las 16, a su par de River Plate (24), en el marco de la vigésima fecha del torneo Metropolitano femenino de hockey de Primera División.

A continuación, los demás partidos de los equipos de la Ciudad: Primera C1: Universitario “A” (35) vs CASI (45).

Primera C2: Banade (27) vs Santa Bárbara “B” (30) y San Luis “A” (37) vs SAG Lomas de Zamora (36). Primera D1: Los Matreros (25) vs Gimnasia “A” (39). Primera D2: Santa Bárbara “C” (20) vs Asociación del Sur (28), Quilmes High School Hockey Club (21) vs Estudiantes “B” (31) y Miraflores Country (34) vs San Luis “B” (20). Primera D4: Tigre RC (34) vs Santa Bárbara “D” (16) y Racing Club 1, Universitario “B” 1 (Josefina Vega). Se jugó el martes pasado. Primera E1: Universitario “C” (21) vs Belgrano DS (18).

Primera E2: Estudiantes “B” (10) vs Ferro Carril Oeste “B” (32) y Quilmes “C” 1, Santa Bárbara “F” 0. Se disputó el pasado 29 de agosto. Primera E4: Everton (52) vs Monte Grande “B” (13).

Primera F1: Pucará “D” (6) vs Universitario “D” (21) y Santa Bárbara “E” (18) vs San Martín “C” (35).

Primera F2: Gimnasia “B” (36) vs Buenos Aires Cricket & Rugby Club “D” (8).

Primera F4: San Fernando “C” (50) vs San Luis “C” (18).

Primera G1: Asociación Coronel Brandsen (22) vs Puerto Nizuc “C” (49).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?