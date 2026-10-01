Santa Bárbara, finalista de la Copa Buenos Aires

A la excelente temporada que viene cumpliendo en el torneo Metropolitano femenino de hockey sobre césped de Primera División, Santa Bárbara se clasificó para la final de la Copa Buenos Aires.

El conjunto de Gonnet, dirigido técnicamente por Santiago Camacho, accedió al partido decisivo por el trofeo de dicha certamen después de vencer en una de la semifinales a Lomas por 1 a 0.

El único tanto del partido, que se jugó en la cancha del Parque Olímpico de Buenos Aires, fue marcado por Julieta Bueloni cuando transcurría la primera parte del cotejo contra “Las Conejas”.

Por su parte, San Fernando, que tiene como entrenador a Juan Ignacio Gilardi, que supo estar al frente del equipo de Santa Bárbara, superó en la otra semifinal a GEBA 2 a 0 con goles de Alina Piccardo y Micaela Retegui.

La fecha del cotejo final entre las chicas de Santa Bárbara y San Fernando todavía no fue puesta por la Asociación Amateur de Hockey sobre césped Buenos Aires.

Al margen del la victoria sobre Lomas certamen. Santa Bárbara transcurrió este camino para llegar a la final: Italiano 6 a 2 (cuartos de final), San Cirano 2 a 1 (octavos de final) y Vélez Sarsfield 3 a 1 (primera fase).

Claro que ahora, Santa Bárbara apuntará los cañones al torneo Metropolitano de Primera División de Damas, donde pretende clasificar directamente a semifinales. Este sábado estará enfrentando a Banco Provincia, en Gonnet.

En lo que se refiere a los caballeros de la Copa Buenos Aires anoche, Santa Bárbara cayó en las semifinales contra San Fernando 4 a 3 en shoot-out, luego de empatar 3 a 3, en el tiempo reglamentario del partido que también se jugó en el Parque Olímpico.