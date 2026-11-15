Santa Bárbara jugará la final en hockey

Santa Bárbara “A” dio una muestra de autoridad y contundencia para acceder a la final del Metropolitano femenino de hockey. Se impuso en una de las semifinales (ingresó directamente por quedarse con el número uno de la fase regular) a Italiano 4 a 1, en el Parque Olímpico. De esta manera, el conjunto de Gonnet estará jugando el próximo sábado desde las 13:45, en el mismo escenario, por el título máximo contra GEBA, que accedió al partido decisivo tras vencer a Lomas en shoot-out 3 a 2.

El conjunto de Gonnet no dejó dudas. Empezó con todo, a pesar de que Italiano tuvo una oportunidad muy clara a segundos de iniciado el encuentro. A los ocho minutos, Francisca Duarte rompió el cero tras un córner corto, dejando en ventaja al conjunto tricolor. Sesenta segundos después, Martina Mariani estiró la diferencia y Josefina Esnaola sobre los diecisiete anotó el 3 a 0 parcial. El descuento del Tano llegó por parte de Gemma Gula Taborda a los veinticinco: 3 a 1 con lo que se fueron al descanso en el entretiempo.

En el complemento, Santa liquidó el pleito con el gol de Josefina Esnaola -a cuatro del final- para sellar la victoria.

Los equipos: Santa Bárbara: Zoe Cecchi, Delfina Ortale (capitana), Agustina Capobianco, Margarita Iturralde, Clara Nogueira, Valentina Torres, Lucina Torena, Malena Pellicena, Julieta Bueloni, Victoria Manuele y Josefina Esnaola. Suplentes: Martina Mariani, Emilia Sorarain, Paloma Bibbó, Francisca Duarte, Juana Alegre, Malena Re, Valentina Divano, Victoria Meira y Juana Lascano. Entrenador: Santiago Camacho.

Italiano: Emma González Eterovich, Micaela Sirera, Sol Lombardo, Valentina Férola, Delfina Olalla, Catalina Andrade, Greta Liporace (capitana), Camila Ayastuy, Lara Casas, Zoe Díaz y Camila Úbeda. Suplentes: Camila Gandulla, Juanita Biré, Morena Sinorello, Solana González, Catalina Sirera, Aldana Hamra, Donna Liporace, Gemma Gula Taborda y Delfina Bulano. Entrenador: Juan Manuel Casas.

A propósito, Santa Bárbara también estará jugando la final de la Copa Buenos Aires, donde se estará midiendo contra San Fernando.

Por su parte, GEBA “A” dio el paso a la final después de superar en la otra semifinal a Lomas en shoot-out (penales australianos) 3 a 2, después de igualar en los 60 minutos de tiempo reglamentario con el marcador en blanco.

MANTUVIERON LA CATEGORÍA

En el caso de Santa Bárbara “C” pudo mantener la categoría (Primera D) al revalidar el triunfo que había obtenido el sábado anterior como visitante en el partido de ida (2-1). Las chicas del tricolor se impusieron en la vuelt por 3-2 a la Municipalidad de Florencio Varela 3 a 2. Los goles del local fueron marcados por Iara Marcovecchio (2) y Maite Racak. Lo propio hizo Universitario “D”, que el año próximo seguirá jugando en la Primera F. Le alcanzó con el 1-1.

Además, el equipo de Quinta División de Santa “A” irá hoy por el título de la categoría cuando se mida en la final con Lomas. El partido comenzará a las 10, en el Parque Olímpico.