Santa Bárbara lo dio vuelta, ganó y estiró la racha, en hockey femenino

Santa Bárbara "A" sigue con su marcha triunfal, ya que volvió a ganar. En este caso superó como local a Banco Provincia 2 a 1, en el marco de la vigésima cuarta fecha del torneo Metropolitano de hockey femenino de Primera División.

El conjunto de Gonnet no arrancó bien, porque la capitana Eugenia Lettieri abrió el marcador para la visita cuando transcurría el primer cuarto. A Santa Bárbara le costó reacomodarse y en el tercer parcial llegaron las alegrías, ya que se encargó de darlo vuelta con tantos de Victoria Meira y Josefina Esnaola.

Con este éxito, el equipo dirigido técnicamente por Santiago Camacho estiró su racha invicta a dieciséis fechas sin perder con nueve victorias y siete empates. La última derrota se remonta al pasado 2 de mayo, cuando por la jornada ocho (primera ronda) del certamen cayó en su cancha con Olivos 2 a 1.

Además con este triunfo, Santa estiró su diferencia en la tabla de posiciones con respecto al escolta, ya que ahora suma 47 puntos contra 43 de GEBA con lo que ya está clasificado para la fase de los Playoffs y quedó muy cerca de ingresar a directamente a semifinales para sortear la instancia anterior de esta ronda.

De este modo, las chicas de Santa completaron una semana perfecta, porque el miércoles pasado se clasificaron para la final de la Copa Buenos Aires tras vencer a Lomas 1 a 0, en la cancha del Parque Olímpico y estará definiendo este torneo enfrentando a San Fernando.

Intermedia: Santa Bárbara "A" 3 (Sara García Munnitis, Luana Josefina Santana y Catalina Aurellio), Banco Provincia 0.

Quinta División: Santa Bárbara vs Banco Provincia (Suspendido por la lluvia).

En lo que respecta a los restante marcados de los encuentros de la fecha: Belgrano 4, Banco Nación 2; Italiano 4, San Fernando 3; San Lorenzo de Almagro 1, Ciudad de Buenos Aires "A" 2; St. Catherine´s 0, River Plate 1 y Lomas 2, GEBA 1. En tanto, Arquitectura y Olivos se jugará mañana, desde las 13, en la cancha Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

Con estos marcados, la tabla de la máxima categoría quedó con Santa Bárbara "A" 47 puntos, GEBA 43, Lomas 43, Italiano 42, San Fernando 40, Belgrano 36, Ciudad de Buenos Aires "A" 30, Banco Provincia 29, River Plate 28, St. Catherine´s 28, Banco Nación 27, Arquitectura 23, Olivos 22 y Ciudad de Buenos Aires "B" 19.

A propósito, la siguiente jornada (penúltima de la fase regular) estará compuesta por los siguientes cruces: Banco Nación vs GEBA, River Plate vs Lomas, Olivos vs St. Catherine´s, Ciudad de Buenos Aires "A" vs Arquitectura, San Fernando vs San Lorenzo de Almagro, Banco Provincia vs Italiano y Belgrano vs Santa Bárbara "A". En lo que tiene que ver con el partido del conjunto de Gonnet se jugará el próximo sábado, a partir de las 13 y será televisado; mientras que el resto se disputarán el domingo.

EMPATE EN EL DUELO PLATENSE

A todo esto, el duelo platense entre San Luis "A" y Santa Bárbara "B" no tuvo ni vencedores, ni vencidos. El partido, que correspondió a la Primera C2, terminó con el marcador en blanco. A pesar de la persistente lluvia, el encuentro se disputó en la cancha de la barriada de José Hernández. Con este empate, Las Maritas se ubican en la tercera colocación con 42 puntos, mientras el equipo de Gonnet marcha quinto con 37 unidades.

Intermedia: San Luis "A" 0, Santa Bárbara "B" 0.

Quinta División: San Luis "A" vs Santa Bárbara "B" (Suspendido por lluvia).

Próxima fecha: Santa Bárbara "B" vs Municipalidad de Vicente López y San Luis "A" vs SAG.

A continuación se detallan los resultados de los partidos de los equipos de nuestra ciudad en las diferentes categorías de Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:

Primera C1

Universitario "A" 1 (Guillermina Inveninato), Monte Grande 0.

Intermedia: Universitario "A" 7 (Magali Arnal -2-, Emma Fernández Gener, Felicitas Monelli, Jacqueline Álvarez Moretto, Valentina Zitti y Olivia Aiub), Monte Grande .

Quinta División: Universitario "A" vs Monte Grande (Suspendido por lluvia).

Próxima fecha: Hindú vs Universitario "A".

Primera D1

Campana BC 1, Gimnasia "A" 2 (Carlina Agudo Porras y Marina Espinel).

Intermedia: Campana BC 2, Gimnasia "A" 3 (María Victoria Pedrazzi, Camila Anael Cepeda).

Quinta División: Campana BC 4, Gimnasia "A" 1 (Emilia Siadore).

Próxima fecha: Gimnasia "A" vs Regatas Avellaneda.

Primera D2

Miraflores Country 2, Santa Bárbara "C" 2 (Marina Pulido Herrera y María Sol Anesse).

Intermedia: Miraflores Country 0, Santa Bárbara "C" 4 (Justina Briasco, María Pilar Ennis, Juana Sotelano y Lola Armocida).

Quinta División: Miraflores Country vs Santa Bárbara "C" (Suspendido por lluvia).

Próxima fecha: Santa Bárbara "C" vs Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes.

Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes vs Estudiantes "A" (Suspendido por la lluvia).

Intermedia: Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes 0, Estudiantes "A" 1 (Melina Prandi Reigosa).

Quinta División: Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes vs Estudiantes "A" (suspendido por la lluvia).

Próxima fecha: Estudiantes vs Martín Güemes.

Banco Provincia "B" 3, San Luis "B" 4 (Pilar Betti Lhuillier, Sofía Gamarra, Valentina Staneff Lafit y Luciana Bustos).

Intermedia: Banco Provincia "B" 3, San Luis "B" 2 (Azul Albertengo -2-)

Quinta División: Banco Provincia "B" vs San Luis "B" (Suspendido por la lluvia).

Próxima fecha: Asociación del Sur vs San Luis "B".

Primera D4

Tigre RC 1, Universitario "B" 2 (Julieta Aicardi y Dolores Tamarit).

Intermedia: Tigre RC 3, Universitario "B" 2 (Mora Pascua y Martina Torres).

Quinta División: Tigre RC vs Universitario "B" (Suspendido por la lluvia).

Próxima fecha: Universitario "B" vs Santa Bárbara "D".

Santa Bárbara "D" 2 (Victoria Díaz y Dolores Casas), San Albano 2.

Intermedia: Santa Bárbara "D" 0, San Albano 2.

Quinta División: Santa Bárbara "D" vs San Albano (Suspendido por la lluvia).

Próxima fecha: Universitario "B" vs Santa Bárbara "D".

Primera E1

Universitario "C" 2 (Pilar Astorgano y Julieta Rodríguez), Cerro Pilar 3.

Intermedia: Universitario "C" 1 (Delfina Carnevale), Cerro Pilar 2.

Quinta División: Universitario "C" vs Cerro Pilar (Suspendido por la lluvia).

Próxima fecha: St. Catherine 's vs Universitario "C".

Primera E2

Estudiantes "B" 1 (Alma Magali Sarubilo), Ciudad de Buenos Aires "D" 2.

Intermedia: Estudiantes "B" 1 (Lola Barrena), Ciudad de Buenos Aires "D" 1.

Quinta División: Estudiantes "B" vs Ciudad de Buenos Aires "D" (Suspendido por la lluvia).

Próxima fecha: Asociación y Progreso de Brandsen vs Estudiantes "B"

Ferro Carril Oeste "B" 5, Santa Bárbara "F" 0.

Intermedia: Ferro Carril Oeste "B" 3, Santa Bárbara "F" 2 (Julia Elena Giannini -2-).

Quinta División: Ferro Carril Oeste "B" vs Santa Bárbara "F" (Suspendido por la lluvia).

Próxima fecha: Santa Bárbara "F" vs Liceo Naval "B".

Primera E4

Everton 4 (Carmela Molinari -2-, Pilar Hansen Gutty y Renata Da Ponte), Champagnat "B" 3.

Intermedia: Everton 2 (Lucía Peratta y Sofía Belén Vincens), Champagnat "B" 4.

Quinta División: Everton vs Champagnat "B" (Suspendido por la lluvia).

Próxima fecha: Boca Juniors "B" vs Everton. El partido corresponde a la vigésima tercera fecha que en su momento fue suspendido.

Primera F1

Santa Bárbara "E" 2 (Verónica Ruíz y María Victoria Polari), Italiano "D" 2.

Intermedia: Santa Bárbara "E" 2 (Josefina Pascuas y Carola Casaprima), Italiano "D" 3.

Quinta División: Santa Bárbara "E" vs Italiano "D" (Suspendido por la lluvia).

Próxima fecha: Buenos Aires Cricket & Rugby Club "C" vs Santa Bárbara "E".

Pueyrredón "B" 1, Universitario "D" 0.

Intermedia: Pueyrredón "B" 0, Universitario "D" 0.

Quinta División: Pueyrredón "B" vs Universitario "D" (Suspendido por la lluvia).

Próxima fecha: Universitario "D" vs Italiano "C".

Primera F2

Gimnasia "B" 1 (Martina Caimi), Champagnat "D" 0.

Intermedia: Gimnasia "B" 0, Champagnat "D" 1.

Quinta División: Gimnasia "B" 3, Champagnat "D" 0. Las Lobizonas ganaron los puntos, ya que el equipo visitante no presentó equipo

Próxima fecha: CUBA "D" vs Gimnasia "D".

Primera F4

Platense 1, San Luis "C" 1 (Ximena Llano Oviedo).

Intermedia: Platense 1, San Luis "C" 2 (Juana López Gastesi y Pilar Alzueta).

Quinta División: Platense vs San Luis "C" (Suspendido por la lluvia)..

Próxima fecha: San Luis "C" vs Club JM.

Primera G1

Asociación Coronel Brandsen 3 (Milagros Vicenzi, Ada Berrondo y Justina Oregón), Los Cedros "B" 2.

Intermedia: Asociación Coronel Brandsen 1 (Justina Oregón), Los Cedros "B" 2.

Quinta División: Asociación Coronel Brandsen vs Los Cedros "B" (Suspendido por la lluvia).

Próxima fecha: Banco Central vs Asociación Coronel Brandsen.

CABALLEROS

Entre tanto, la Primera División de hockey masculino se jugará mañana, la vigésima cuarta fecha. En lo que tiene que ver con Santa Bárbara "A" estará recibiendo a Quilmes, desde las 16. En la semana el conjunto de Gonnet no pudo acceder a la final de la Copa Buenos Aires al perder 4 a 3, en shoot-outs (penales australianos) frente a San Fernando tras igualar en el tiempo reglamentario en tres tantos.

Por su parte, Universitario se estará midiendo, a partir de las 15:30, contra Mitre. Dicho encuentro tendrá como escenario a la cancha Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium. El resto de la jornada se completa con Hurling vs SAG, Ducilo vs Ciudad de Buenos Aires "A", Banco Provincia vs San Fernando, GEBA vs San Martín y Ciudad de Buenos Aires "B" vs Lomas.

Previo a arrancar la fecha de la tabla de posicione está con Banco Provincia 52 puntos, Ciudad de Buenos Aires "A" 50, San Fernando 50, Mitre 44, GEBA 40, Ducilo 36, Universitario 30, Hurling 25, Santa Bárbara 24, Quilmes 21, Lomas 14, San Martín 12, SAG 9 y Ciudad de Buenos Aires "A" 50 unidades.

En la Primera B de Caballeros jugarán por la Copa de Plata: Municipalidad de Florencio Varela vs Santa Bárbara "B" y Estudiantes SAG de Los Polvorines. Con respecto a la Primera C (Campeonato): Gimnasia vs San Fernando "C"; mientras que por la Copla Plata lo harán Boca Juniors "B" vs Everton.

A todo esto también habrá acción en el Metro Damas Domingo. Zona A: Los Andes (13) vs Estudiantes "C" (30) y Mitre (34) vs Santa Bárbara "G" (36). Zona B: El Sosiego (40) vs Universitario "E" (45) y Albatros (56) vs Comunicaciones (24).