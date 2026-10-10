Santa Bárbara sigue su marcha triunfal y ya se aseguró un lugar en semis de hockey femenino

Las chicas de Santa Bárbara "A" ya se aseguraron un lugar en las semifinales de los Playoffs del torneo Metropolitano de hockey sobre césped de Primera División. El conjunto de Gonnet superó a Belgrano 1 a 0, en el marco del partido por la vigésima quinta fecha, que tuvo como escenario a la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club.

El único gol del cotejo fue marcado por Josefina Esnaola, la máxima artillera de Santa con diez tantos en el actual certamen, a falta de seis minutos para finalizar el primer cuarto del cotejo. Todo se inició desde un córner corto, que después de la arrastra le pegó Victoria Meira. Hubo un rebote que con rápidos reflejos lo capturó la delantera tricolor para mandar la bocha al fondo del arco de Belgrano.

Con esta victoria, Santa Bárbara "A" continúa como único líder con la suma 50 puntos, que permiten acceder directamente a semis, cuando todavía resta una fecha, debido a que los dos primeros de la tabla de posiciones obtienen este beneficio, para sortear los cuartos de final.

Además, el conjunto de Gonnet, dirigido técnicamente por Santiago Camacho, arrastra una racha impresionante de diecisiete partidos consecutivos sin perder con diez triunfos y siete empates; mientras que solamente han recibido apenas siete goles en esta serie. La última derrota se remonta al pasado 2 de mayo, cuando por la jornada ocho (primera ronda) del certamen cayó en su cancha con Olivos 2 a 1.

En la próxima fecha para cerrar la fase regular, Santa Bárbara "A" recibirá a Banco Nación. Dicho encuentro como el resto de la fecha se jugará el próximo sábado 24 del corriente mes en curso.

Cabe destacar que en el año 2023, las chicas de Santa Bárbara "A" también habían accedido directamente a semifinales. En esa oportunidad, el conjunto de Gonnet, bajo la dirección técnica de Matías Cereceda -hoy entrenador de la primera de Caballeros- y la capitana de Las Leonas: Majo Granatto, se quedó con el subcampeonato al perder la final contra San Fernando en los shoot out por 4-3, después de igualar en tres tantos el tiempo suplementario, en la cancha de SAG de Los Polvorines.

La fecha se completará mañana con los siguientes partidos: Banco Nación vs GEBA, River Plate vs Lomas, Olivos vs St. Catherine´s, Ciudad de Buenos Aires "A" vs Arquitectura, San Fernando vs San Lorenzo de Almagro y Banco Provincia vs Italiano.

En cuanto a las posiciones están con Santa Bárbara "A" 50 puntos, GEBA 43, Lomas 43, Italiano 42, San Fernando 40, Belgrano 36, Ciudad de Buenos Aires "A" 30, Banco Provincia 29, River Plate 28, St. Catherine´s 28, Banco Nación 27, Arquitectura 26, Olivos 22 y San Lorenzo de Almagro 19.

CLÁSICO PLATENSE

A todo esto mañana también habrá clásico platense en la Primera D4, donde se estarán enfrentando Universitario "B" y Santa Bárbara "D". En el caso de la "U", que hará las veces de local en su cancha de agua de Gonnet, marcha en la cuarta posición con 37 puntos; mientras que Santa se ubica en la décimo tercera ubicación con 19 unidades. El partido principal se pondrá en marcha desde las 16.

A continuación se detallan el resto de los cruces correspondientes a los equipos de nuestra ciudad en las diferentes categorías de la Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:

Primera C1: Hindú (16) vs Universitario (42, cuarto).

Primera C2: Santa Bárbara "A" (37, quinto) vs Municipalidad de Vicente López (20) y San Luis "A" (42, cuarto) vs SAG (43).

Primera D1: Gimnasia "A" (48) vs Regatas Avellaneda (24).

Primera D2: Asociación del Sur (30) vs San Luis "B" (23, duodécimo), Estudiantes "A" (35, quinto) vs Martín Güemes (28) y Santa Bárbara "C" (24, undécimo) vs Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes (57).

Primera E1: St. Catherine´s (28) vs Universitario "C" (21, décimo tercero).

Primera E2: Santa Bárbara "F" (3, décimo cuarto) vs Liceo Naval "B" (57) y Atlético y Progreso de Brandsen (55) vs Estudiantes "B" (13, décimo tercero).

Primera E4: Boca Juniors "A" (66) vs Everton (59, segundo). El partido corresponde a la vigésima segunda fecha.

Primera F1: Universitario "D" (21 décimo segundo) vs Italiano "C" (43) y Buenos Aires Cricket & Rugby Club "C" (50) vs Santa Bárbara "E" (22, undécimo.

Primera F2: CUBA "D" (6) vs Gimnasia "B" (45, quinto).

Primera F4: San Luis "C" (19, décimo) vs Club J.M. (17).

Primera G1: Banco Central (11) vs Asociación Coronel Brandsen (29, octavo).

A todo esto también hubo actividad en el Metro Damas Domingo- Zona A: Los Andes 2, Estudiantes "C" 2 (Milena Pascuet y Luisina Aloise) y Mitre 2, Santa Bárbara "G" 2 (Irina Lamboglia y Juana María Maiztegui). En la Zona B, Universitario "E" se quedó con el duelo platense al vencer en Gonnet a Albatros 1 a 0 con gol de Martina Lara.

DERROTA DE LOS CABALLEROS

Universitario y Santa Bárbara "A" sufrieron sendas derrotas en el marco de la vigésima cuarta fecha del torneo Metropolitano de Primera División de Caballeros. En el caso de la "U" cayó de visitante contra San Fernando 5 a 1; mientras que el equipo tricolor en la misma condición fue superado por Mitre 4 a 2.

La única conquista de la "U", que quedó lejos de posiciones de clasificar para los Playoffs, fue marcado por Máximo Kiernan -sigue siendo el máximo artillero del certamen con 32 tantos- abrió el marcador del partido en el primer cuarto; aunque después vendría el aluvión para San Fernando, que es el único puntero del torneo, con goles de Mateo Merlini (2), Guido Barreiros López, Tobías Nicolás Viviant y Lautaro Ferreros Farías, tres de los cuales fueron marcados en el tercer parcial.

Por su parte, Santa Bárbara "A" tampoco pudo en su visita a Mitre. El conjunto de Gonnet perdió 4 a 2, con ambos goles de Ramiro Baccarini, que consiguió con holgura la permanencia de la categoría algo que no pudo hacer en 2025: mientras que luego recuperó un lugar en la máxima categoría al consagrarse campeón invicto de la Primera División "B".

El resto de la jornada tuvo los siguientes resultados: SAG 1, Lomas 3; San Martín 4, Ciudad de Buenos Aires "B" 1; Quilmes 2, GEBA 4; Ciudad de Buenos Aires "A" 2, Banco Provincia 2 y Hurling 1, Ducilo 2.

Las posiciones del certamen de caballeros quedaron con San Fernando 54 puntos, Banco Provincia 54, Ciudad de Buenos Aires "A" 52, Mitre 48, GEBA 46, Ducilo 40, Universitario 31, Hurling 28, Santa Bárbara 27, Quilmes 21, Lomas 17, San Martín 15, SAG 9 y Ciudad de Buenos Aires "B" 8 unidades.

Como quedó dicho, el lunes habrá clásico platense. Se estarán enfrentando, desde las 16, Universitario y Santa Bárbara "A", en cancha de la "U", por uno de los partidos reprogramados de la décima octava fecha del certamen de la máxima categoría masculina, que en su momento fue suspendido por adversas condiciones climáticas. El resto de la fecha se completa con Mitre vs SAG, San Fernando vs Quilmes, Ciudad de Buenos Aires "A" vs San Martín, Hurling vs Lomas, Ducilo vs Ciudad de Buenos Aires "B" y Banco Provincia vs GEBA.

En lo que respecta a la Copa de Plata B de Caballeros, Santa Bárbara "B" igualó de local con Quilmes 0 a 0; mientras que Estudiantes cayó 7 a 0 en su visita SITAS. En la Primera C por la Copa de Plata, Everton perdió en su cancha con Asociación Master 2 a 0 y Gimnasia, en el marco de la Copa Campeonato, Gimnasia igualó como visitante ante Quilmes High School "B" 3 a 3 con goles de Tobias Eduardo Bellido, Gastón Bruno y Joaquín Miguel Bru.