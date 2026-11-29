Santa Bárbara cerró un año espectacular. El equipo femenino se volvió a consagrar campeón. En este caso se quedó con la Copa Buenos Aires, que organiza la Asociación Amateur de hockey sobre césped.

En la final, que se jugó en la cancha del Parque Olímpico, se impuso a su par de San Fernando otra vez en la definición de shoot-out por 4 a 1; luego de igualar 2 a 2 tras los sesenta minutos reglamentarios.

En los que respecta a los a los penales australiano para Santa Bárbara marcaron en la tanda: Julieta Bueloni, victoria Meira, Martina Mariani y Delfina Esnaola.

Siempre estuvo abajo Santa Bárbara en el marcador durante el partido, pero pusieron los goles para las dirigidos por Santiago Camacho fueron otra de Martina Mariani y Lucía Maite Torerna.

Por su parte, los tantos de San Fernando fueron conquistados por Aliana Piccardo y Valentina Bartoli. El equipo de Sanfer que tiene como entrenador a Juan Ignacio Gilardi se fue al entretiempo ganando 2 a 1.

Juani Gilardi, medalla dorada con Los Leones en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, fue en el pasado técnico de Santa Bárbara que supo llegar a instancias finales con el conjunto tricolor.

Cabe destacar que el pasado sábado, Santa Bárbara había conquistado su primer torneo Metropolitano femenino de la máxima categoría. En ese caso, el conjunto de La Plata también levantó el trofeo al derrotar en el partido decisivo a GEBA por la misma vía, los penales australianos (4-2) tras empatar también en dos tantos.

Esta es la tercera estrella de Santa Bárbara en la historia, ya que en 2023 habían logrado el Súper 8, en Santiago del Estero.

Santa dejó la vara alta para lo que viene tiene la base de un equipo que viene trabajando desde hace años; mientras que Clara Nogueira cierra una carrera con toda la gloria.