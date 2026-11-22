El sábado 21 de noviembre de 2026, quedará marcado para siempre en la historia del Club Santa Bárbara, ya que el equipo femenino de hockey obtuvo el primer título Metropolitano. Este festejo se traslada también para toda a toda La Plata, que en los últimos años la actividad ha tenido un crecimiento exponencial con distintas entidades, que se fueron nutriendo de chicos y chicas extendiendo su competencia hacía las divisiones de la Asociación Amateur de Buenos Aires.

Claro que este tiempo es de Santa Bárbara, uno de los clubes pioneros del hockey platense. A tal punto que es la única actividad que se practica en el predio de Gonnet, donde crecieron grandes jugadoras como las mellizas Maiztegui -ahora cumpliendo un rol distinto dentro de la Comisión Directiva- y el sello indudable de las hermanas Granatto (Majo, Vicky, Maru y Delfi). que en este caso le tocó palpitar el partido desde lejos, ya que se encuentran jugando en distintas ligas europeas, pero las cuatro se juntaron con lo que sufieron y festejaron a la distancia.

Este sábado se vistió de verde, blanco y negro en la cancha del Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires, enclavado en pleno barrio porteño de Villa Soldati. Ahí fue el escenario de la gran final, donde Santa Bárbara le tocaba enfrentarse contra GEBA, que en la fase regular se cruzaron dos veces con un empate sin goles en Gonnet y una victoria como visitante del conjunto tricolor 1 a 0.

Y dentro de ese marco de paridad se jugó la final, teniendo en cuenta que nada menos había en disputa un título y como suelen ser este tipo de partidos hay mucho nerviosismo, donde las pulsaciones están a mil por hora y un error puede costar caro.

Arrancó mejor pisado GEBA, donde el mediocampo imponía condiciones con Milagros Alastra, Antonella Rinaldi y Sol Guignet. La arquera de Santa Bárbara: Zoe Cechi se transformó en figura del primer cuarto. Eso sí, el equipo de Santiago Camacho se fue al mini-break con más dudas, que certezas.

Se reacomodaron las piezas, Santa comenzó a tener más la bocha, pero la presión alta que imponía GEBA incomodaba la salida. Al final, terminó pegando primero el tricolor, cuando Martina Mariani, a los 24 minutos, en una jugada de córner corto puso el 1 a 0. La bocha dio en el travesaño, le dio el toque explotando la parcialidad tricolor (fueron ocho colectivos), ubicada sobre el lateral de la cancha.

Luego del entretiempo, Santa salió mejor, controló más el juego; aunque sobre el cierre del tercer cuarto (restaban 15 segundos) llegó el empate transitorio con un tanto de Antonella Rinaldi.

Fue un golpe duro para Santa Bárbara, pero las jugadoras del equipo de Gonnet lentamente fueron retomando la compostura, porque a los 53 minutos se volvieron a poner otra vez arriba en el marcador con un tanto de penal de Delfina Ortale, (luego de la infracción de la arquera Ana Dodorico), previa una perfecta filtrada de Clara Nogueira (jugó su último partido) saltando lineas, pero 60 segundos después, Abril Rayer selló el 2 a 2, que a la postre sería el resultado final.

Como el 2023, se volvía a repetir la instancia de shoot-out. Ese año, Santa Bárbara perdió la final con San Fernando, en los penales australianos.

Julieta Bueloni empezó la cuenta regresiva para Santa, después Sol Guignet (1-1). Luego, el penal de Victoria Meira fue anulado por el Video-Ref. Milagros Alastra puso arriba a GEBA. El tiro de Martina Mariani selló el 2 a 2 y Catalina Rodríguez Giesso no pudo meter su tiro. Josefina Esnaola marcó y Zoe Cechi le tapó el tiro a Victoria Falasco. Llegó el penal de Victoria Manuele: 4 a 2 para conquistar el primer título Metropolitano de Santa, ya que hace tres años atrás había quedado con la corona del Súper 8. Solo queda decir: ¡Salud campeonas!

En Caballeros, Mitre se coronó campeón. Venció a GEBA 3 -1: mientras que en el Parque Olímpico hoy, desde las 14, Estudiantes “A” definirá la Copa Desarrollo contra Quilmes “B”, ya que se adelantó la fecha por la final de la Copa Libertadores.