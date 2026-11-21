Llegó el gran día para Santa Bárbara. Este conjunto de Gonnet, dirigido por Santiago Camacho, quiere quedar en la historia del club: irá por su primer título del torneo Metropolitano femenino de hockey femenino ante GEBA. El partido decisivo entre ambos equipos se jugará hoy, desde las 13:15, en la cancha del Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Airesy será televisado opr Disney +.

En lo que respecta a Santa Bárbara llega a esta instancia después de haber superado el último sábado Italiano 4 a 1 con goles de Josefina Esnaola, en dos oportunidades, Martina Mariani y Francisca Duarte.

Por su parte, GEBA tuvo que dejar en el camino en cuartos de final a Belgrano 1 a 0 y en semifinales venció a Lomas en shoot-out (penales australianos) por 3 a 2, después de igualar con el marcador en blanco en los sesenta minutos reglamentarios.

El equipo de Gonnet arrastra una racha impresionante, ya que lleva diecinueve partidos consecutivos sin perder once triunfos y ocho empates; mientras que solamente han recibido apenas nueve diez en esta serie. La última derrota se remonta al pasado 2 de mayo, cuando por la jornada 8 cayó en su cancha con Olivos 2 a 1.

En la fase regular se enfrentaron dos veces con saldo favorable para Santa Bárbara. En la primera ronda igualaron 0 a 0, en Gonnet; mientras que en la segunda rueda, el equipo tricolor se impuso 1 a 0 (gol de Paloma Bibbo Rulli), en cancha de GEBA.

A todo esto, Santa Bárbara buscará tomarse revancha de cuando en la temporada 2023 llegó a la final del Metropolitano contra San Fernando, cayendo en penales australianos (4-3), después de igualar 3 a 3 en el tiempo reglamentario.

El equipo será: Zoe Cecchi, Delfina Ortale (capitana), Agustina Capobianco, Margarita Iturralde, Clara Nogueira, Valentina Torres, Lucina Torena, Malena Pellicena, Julieta Bueloni, Victoria Manuele y Josefina Esnaola.