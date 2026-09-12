Santa buscará seguir sumando en hockey

El torneo Metropolitano de hockey femenino sigue su marcha. En lo que respecta a la Primera División, Santa Bárbara “A” buscará estirar su buen momento, cuando hoy, desde las 16, reciba Ciudad de Buenos Aires “A”. Este partido, que corresponde a la décima segunda fecha, tendrá como escenario a la cancha del club de Gonnet.

Santa, dirigido técnicamente por Santiago Camacho, se encuentra entre los tres punteros del torneo de la categoría superior con 37 puntos; mientras que Ciudad totaliza 27 unidades por lo que se presenta un encuentro más que interesante, que se disputará en la cancha de agua del club tricolor.

En la Primera F1 habrá un clásico platense, ya que se enfrentarán Santa Bárbara “E” y Universitario “D”. El partido se jugará desde las 10:30, en Gonnet. Ambos equipos suman 18 unidades. En la primera ronda, Santa se impuso de visitante 2 a 1.

A continuación se detallan el resto de los partidos de los equipos de nuestra ciudad en las diferentes categorías de Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:

Primera C1: Universitario “A” adelantó el encuentro, donde se impuso a Macabi 2 a 1 con goles de Victoria Berger y Adolfina Gallo.

Primera C2: Centro Naval (25) vs Santa Bárbara “B” (27) y San Luis “A” (34) vs Banade (27).

Primera D1: River Plate “B” (49, puntero) vs Gimnasia “A” (38).

Primera D2: Hurling “B” (20) vs Santa Bárbara “C” (20), Universidad de La Matanza (14) vs Estudiantes “A” (30) y Martín Güemes (22) vs San Luis “B” (20).

Primera D4: Racing Club (29) vs Universitario “B” (33) y Tigre RC (33) vs Santa Bárbara “D” (15).

Primera E1: Universitario “C” (20) vs Areco RC (28).

Primera E2: Boca Juniors “B” (29) vs Santa Bárbara “F” (3) y Estudiantes “B” (10) vs Los Matreros “B” (17).

Primera E4: Everton (52) vs Monte Grande “B” (13).

Primera F2: Gimnasia “B” (35) vs Arquitectura “C” (40).

Primera F4: Deportivo Santa Bárbara “B” (28) vs San Luis “B” (18).

Primera G1: Asociación Coronel Brandsen (22) vs Cardenal Newman “D” (51, puntero).