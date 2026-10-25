Santa cerró la fase regular con un empate a la espera de las semifinales de hockey

Santa Bárbara "A" terminó la fase regular con un empate como local frente a Banco Nación 2 a 2. Como era sabido, el conjunto de Gonnet ya se había asegurado el número uno y el pase directo a las semifinales de los playoffs del torneo Metropolitano femenino de hockey de Primera División. En lo que respecta a los goles del equipo tricolor dirigido técnicamente por Santiago Camacho fueron marcados por Josefina Esnaola, la máxima artillera con once conquistas en el certamen, y Victoria Muanuele, que puso la igualdad definitiva en el encuentro; mientras que para la visita los tantos fueron anotados por Pilar Pisthon Santos y Camila Cabral.

A todo esto, Santa Bárbara "A" concluyó esta fase con una racha impresionante de dieciocho partidos consecutivos sin perder diez triunfos y ocho empates; mientras que solamente han recibido apenas nueve goles en esta serie. La última derrota se remonta al pasado 2 de mayo, cuando por la jornada ocho (primera ronda) del certamen cayó en su cancha con Olivos 2 a 1. Con esta referencia, el conjunto de Gonnet llega a los Playoffs con los ánimos por las nubes; aunque las jugadoras saben que esta es otra instancia que tendrán al rival en un mano a mano.

Las semifinales se disputarán entre el próximo 14 y 15 de noviembre; mientras que los Playoffs comenzarán un fin de semana antes con los cuartos de final. En lo que respecta al escenario será la cancha del Parque Olímpico de Buenos Aires. Por su parte, Clara Nogueira jugó contra Banco Nación su último partido con la camiseta de Santa Bárbara en el reducto de Gonnet, ya que una vez que termine su participación de la presente temporada se estará retirando de la actividad después de una larga trayectoría.

En lo que respecta al resto de las divisiones de la tira A de Santa Bárbara registraron los siguientes resultados:

Intermedia: Santa Bárbara "A" 2 (Luana Josefina Santana y Francisca Guichandu), Banco Nación 0.

Quinta División: Santa Bárbara "A" 3 (Juana Zuccotti, Josefina Ferrairo y Victoria Meira), Banco Nación 0.Santa terminó puntero con 60 puntos (19 victorias, 3 empates y 4 derrotas con 54 goles a favor y 23 en contra). Jugará los Playoffs para definir el título.

Sexta División: Santa Bárbara "A" 0, Banco Nación 0.

Séptima División: Santa Bárbara "A" 2 (Zoe Panozzo y Azul Epeloa), Banco Nación 0.

El resto de los partidos de la vigésima sexta fecha la máxima categoría fueron: Italiano 1, Belgrano 1; San Lorenzo de Almagro 3, Banco Provincia 2; Arquitectura 1, San Fernando 3; St. Catherine´s 0, Ciudad de Buenos Aires "A" 2; Lomas 1, Olivos 0. En lo que respecta a GEBA y RIver Plate estarán jugando mañana, desde las 13:00, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

A todo esto, la tabla de posiciones quedó con Santa Bárbara "A" 51 puntos, Lomas 47, Italiano 46, San Fernando 44, GEBA 43, Belgrano 37, Ciudad de Buenos Aires "A" 36, Banco Nación 31, River Plate 29, St. Catherine´s 29, Banco Provincia 29, Arquitectura 26, Olivos 23 y San Lorenzo de Almagro 23 unidades.

En lo que tiene que ver con los cuartos de final se estarán cruzando: Italiano vs Belgrano (la gran sorpresa, que regresó a Primera División con Sofía Maccari como entrenadora), de esta llave saldrá el rival de Santa Bárbara "A" en semifinales, y San Fernando vs GEBA; mientras que Lomas (terminó en la segunda colocación) con el triunfo sobre Olivos alcanzó a clasificar a semis arrebatándole ese lugar a Italiano.

Por su parte, San Lorenzo de Almagro y Olivos descendieron por lo que jugarán la próxima temporada en la categoría inmediata superior; mientras que Arquitectura disputará el repechaje contra el tercero del torneo de Primera División B (Regatas Bella Vista o Liceo Naval).

Everton festejó goleando

En lo que se refiere a Everton festejó su ascenso a la Primera D con una goleada ante La Martona 5 a 0. Los goles del partido, que se jugó en la cancha del predio "Pachi Funes" de Barrio Aeropuerto, fueron marcados por Lucía Molinaria (2), Sofía Hansen Gutty (2) y Pilar Hansen Gutty.

Cabe destacar que Everton había consumado el ascenso el sábado pasado, cuando por el Metropolitano de Primera E4 de Damas superó como visitante a Boca Juniors por 3 a 0, en la cancha que se encuentra dentro del complejo de Casa Amarilla. Las Decanas terminaron en la segunda colocación de la tabla de posiciones de dicha categoría con 65 puntos, cuatro menos que las Xeneizes lo que ratifica la gran campaña del equipo de nuestra ciudad.

Estos fueron los resultados de Everton en las diferentes divisiones de la Tira A:

Intermedia: Everton 6 (Priscila Mailen Luchetti -3-, Lucía Peratta, Milena Valenti y Sofía Belén Vincens), La Martona 1.

Quinta División: Everton 5 (Mora Coria, Eugenia Mulinaris, Juana Montoya, Maitena Massolo e Isabella Luchetti), La Martona 1.

Sexta División: Everton 7 (Alma Durso -2-, Camila Soledad Lanfredi, Juana Montoya, Giuliana Toledo y Mia Velasquez), La Martona 0.

Séptima División: Everton 1, La Martona 2.

Juegan los caballeros

En lo que se refiere al torneo de Primera División del Metropolitano de Primera División de caballeros se estará cerrando mañana con Universitario recibiendo a Ciudad de Buenos Aires "A". Este encuentro, correspondiente a la décima sexta fecha, se jugará desde las 16, en Gonnet; mientras que mediahora antes Santa Bárbara "A" estará enfrentando a San Fernando, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

Tanto la "U", que se quedó con el último clásico (3-2), y Santa Bárbara "A" no tendrán chances de jugar los playoffs y ya lograron la permanencia en la categoría superior para la próxima temporada al sumar 34 (séptimo) y 27 puntos (noveno), respectivamente.