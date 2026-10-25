Santa empató y se enfoca en las semifinales

Santa Bárbara “A” terminó la fase regular con un empate como local frente a Banco Nación 2 a 2. Como era sabido, el conjunto de Gonnet ya se había asegurado el número uno y el pase directo a las semifinales de los playoffs del torneo Metropolitano femenino de hockey de Primera División. Los goles del equipo tricolor fueron marcados por Josefina Esnaola, la máxima artillera con once conquistas, y Victoria Manuele. Para la visita marcaron Pilar Santos y Camila Cabral.

Las semifinales se disputarán entre el próximo 14 y 15 de noviembre; mientras que los Playoffs comenzarán un fin de semana antes con los cuartos de final.

El resto de los partidos de la vigésima sexta fecha la máxima categoría fueron: Italiano 1, Belgrano 1; San Lorenzo de Almagro 3, Banco Provincia 2; Arquitectura 1, San Fernando 3; St. Catherine´s 0, Ciudad de Buenos Aires “A” 2; Lomas 1, Olivos 0. En lo que respecta a GEBA y RIver Plate estarán jugando mañana, desde las 13:00, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

En lo que tiene que ver con los cuartos de final se estarán cruzando: Italiano vs Belgrano (la gran sorpresa, que regresó a Primera División con Sofía Maccari como entrenadora), de esta llave saldrá el rival de Santa Bárbara “A” en semifinales, y San Fernando vs GEBA; mientras que Lomas (terminó en la segunda colocación) con el triunfo sobre Olivos alcanzó a clasificar a semis arrebatándole ese lugar a Italiano.

Por su parte, San Lorenzo y Olivos descendieron; mientras que Arquitectura disputará el repechaje contra el tercero del torneo de Primera B (Regatas Bella Vista o Liceo Naval).

EVERTON FESTEJÓ GOLEANDO

Everton, por su parte, festejó el ascenso a la Primera D con una goleada ante La Martona 5 a 0. Los goles fueron marcados por Lucía Molinaria (2), Sofía Hansen Gutty (2) y Pilar Hansen Gutty.

Cabe destacar que Everton había consumado el ascenso el sábado pasado, cuando por el Metropolitano de Primera E4 de Damas superó como visitante a Boca por 3 a 0, en la cancha que se encuentra dentro del complejo de Casa Amarilla. Las Decanas terminaron en la segunda colocación de la tabla de posiciones de dicha categoría con 65 puntos, cuatro menos que las Xeneizes lo que ratifica la gran campaña del equipo de nuestra ciudad.

JUEGAN LOS CABALLEROS

Por el torneo de Primera División del Metropolitano de caballeros, se cierra hoy con Universitario recibiendo a Ciudad de Buenos Aires “A”. Este encuentro, de décima sexta fecha, se jugará desde las 16, en Gonnet; mientras que a las 15:30 lo harán Santa Bárbara “A” contra San Fernando, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

Tanto la “U”, que se quedó con el último clásico (3-2), y Santa Bárbara “A” no tendrán chances de jugar los playoffs y ya lograron la permanencia en la categoría superior para la próxima temporada al sumar 34 (séptimo) y 27 puntos (noveno), respectivamente.