Santa le cantó las 40 a Ciudad y sigue puntero, en hockey femenino

En una tarde gélida, Santa Bárbara "A" se sacó de encima a un rival complicado como Ciudad de Buenos Aires "A", ya que ambos equipos están buscando un lugar para los playoffs. Al final, el conjunto de Gonnet se quedó con el triunfo 3 a 2 como local en uno de los partidos correspondientes a la vigésima segunda fecha del torneo Metropolitano de hockey femenino. Con esta victoria, el elenco tricolor, dirigido por Santiago Camacho, se mantiene en la punta de la tabla de posiciones junto a GEBA con 40 puntos.

Para este encuentro, Santa Bárbara ya no contó con las dos Leonas campeonas del mundo: las hermanas Majo y Vicky Granatto. El trámite fue cambiante, ya que arrancó ganando el equipo de Gonnet con un gol de Josefina Esnaola tras una gran jugada personal de Vicky Manuele ingresando por la izquierda. A la altura del tercer cuarto, Ciudad lo dio vuelta para ponerse 2 a 1 con tantos de Carla Rebecchi y Milagros Constanza Semcheff.

Santa reaccionó rápido con un gol de córner corto de Victoria Meira; mientras que restando cerca de cinco minutos para finalizar el partido, otra vez Josefina Esnaola recibió una bola dentro del área de cara al arco para mandar la bocha contra las tablas y darle al conjunto de Gonnet un triunfo más que merecido para seguir en la cima de las posiciones de la máxima categoría del Metropolitano de Damas.

Intermedia: Santa Bárbara "A" 0, Ciudad de Buenos Aires "A" 0.

Quinta división: Santa Bárbara "A" 2 (Juana Zuccotti y Amparo Piergiacomi), Ciudad de Buenos Aires "A" 1.

Los restantes resultaron fueron: Banco Provincia 2, Banco Nación 1; Belgrano 1, San Fernando 0; Italiano 4, Olivos 1; San Lorenzo de Almagro 1, River Plate 0 y Arquitectura 1, GEBA 2. En lo que respecta al cruce entre St. Catherine 's y Lomas se jugará mañana, desde las 13, ,en cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

Con estos marcadores, la tabla de posiciones quedó con Santa Bárbara "A" 40 puntos, GEBA 40, Lomas 37, San Fernando 36, Italiano 36, Belgrano 29, Ciudad de Buenos Aires "A" 27, Banco Provincia 25, Banco Nación 24, River Plate 24, St. Catherine 's 24, Olivos 22, Arquitectura 21 y San Lorenzo de Almagro 16 unidades.

En lo que tiene que ver con la próxima fecha estará integrada por los siguientes encuentros por los encuentros correspondiente a la vigésima jornada, que en su momento fueron postergados: Belgrano vs Olivos y Santa Bárbara "A" vs River Plate (Sábado 19 de septiembre a las 16); San Fernando vs Banco Nación (Domingo 20, a las 13, televisado); Banco Provincia vs Ciudad de Buenos Aires "A", San Lorenzo de Almagro vs Lomas y Arquitectura vs St. Catherine 's (Martes 21, a las 21:30). A todo esto, Italiano ya le ganó a GEBA "A" por 4 a 2, el pasado 9 de julio.

EL CLÁSICO FUE PARA LA "U"

En la Primera F1, Universitario "D" se adueñó con el clásico platense al vencer a Santa Bárbara "E" 2 a 1. El partido se jugó en la cancha 2 de arena del club tricolor. La "U", que tiene como arquera a la experimentada Mariana Arnal, se fue al descanso ganando 2 a 0 con goles de Agusitina Birocho y Amparo Suárez; mientras que Valentina Sciarretta puso el descuento en el tercer cuarto.

Ambos equipos llegaban emparejados en la tabla de posiciones, pero con la victoria de la "U" suma 21 puntos y Santa se quedó con 18 unidades. A todo esto, Universitario "D", dirigido técnicamente por Ricardo "Palomo" Marenzi, llegaba con una igualdad y una derrota; mientras que el conjunto tricolor acumula ocho partidos sin ganar con dos empates y seis caídas. El "Deta" se tomó revancha de la primera ronda, ya que había perdido en su cancha 2 a 1.

Intermedia: Santa Bárbara "E" 0, Universitario "D" 0.

Quinta división: Santa Bárbara "E" 0, Universitario "D" 0.

Próxima fecha: Pucará "D" vs Universitario "D" y Santa Bárbara "E" vs San Martín "C".

A continuación se detallan el resto de los resultados de los equipos de nuestra ciudad en las diferentes categorías de Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:

Primera C1

Universitario "A" adelantó el encuentro, donde se impuso a Macabi 2 a 1 con goles de Victoria Berger y Adolfina Gallo.

Intermedia: Universitario 4 (Emma Fernández Gerner, Guadalupe Romero, Florencia Vallejos e Isabella Picchi), Macabi 0.

Quinta División. Universitario "A" 10 (Valentina Zitti -4-, Olivia Aiub -3-, Martina Zarasola Ghersinich. Julia Esterelles y Justina Domínguez Velasco), Macabi 0.

Próxima fecha: Universitario "A" vs CASI.

Primera C2

Centro Naval 2, Santa Bárbara "B" 3 (Clara Anacleto, Sara Prieto y Amparo Sánchez).

Intermedia: Centro Naval 1, Santa Bárbara "B" 1 (Inés Basile).

Quinta división:Centro Naval 0, Santa Bárbara "B" 1 (María Nieves De Lazzari).

Próxima fecha: Banade vs San Bárbara "B".

San Luis "A" 3 (María Camila Roberti Merlo, Morena Tijero y Renata Sargentoni), Banade 2.

Intermedia: San Luis "A" 0, Banade 4.

Quinta división:San Luis "A" 2 (Joaquina Bethular e Isabella Condorelli), Banade 1.

Próxima fecha: San Luis "A" vs SAG de Los Polvorines.

Primera D1

River Plate "B" 1, Gimnasia "A" 1 (Carlina Agudo Porras).

Intermedia: River Plate "B" 1, Gimnasia "A" 1 (Luisiana Tizziano).

Quinta división: River Plate "B" 2, Gimnasia "A" 1 (Lola Fossati).

Próxima fecha: Los Matreros vs Gimnasia "A".

Primera D2

Hurling "B" 3, Santa Bárbara "C" 0.

Intermedia: Hurling "B" 0, Santa Bárbara "C" 1 (Lola Armocida).

Quinta división: Hurling "B" 3, Santa Bárbara "C" 4 (Sofía Ponce, Emilia Rother, Pilar Sardi y Milagros Addiechi).

Próxima fecha: Santa Bárbara "C" vs Asociación del Sur.

Universidad de La Matanza 1, Estudiantes "A" 1 (Mercedes Diotto).

Intermedia: Universidad de La Matanza 0, Estudiantes "A" 1 (Julieta Pardo).

Quinta división: Universidad de La Matanza 2, Estudiantes "A" 0.

Próxima fecha: Quilmes High School Hockey Club vs Estudiantes "B".

Martín Güemes 2, San Luis "B" 1 (Luana Macarena Raffone).

Intermedia: Martín Güemes 0, San Luis "B" 1 (Paloma Merino).

Quinta división: Martín Güemes 2, San Luis "B" 0.

Próxima fecha: Miraflores Country vs San Luis "B".

Primera D4

Deportivo Francesa 2, Universitario "B" 1 (Dolores Tamarit).

Intermedia: Deportivo Francesa 1, Universitario "B" 1 (Martina Torres).

Quinta división: Deportivo Francesa 2, Universitario "B" 0.

Próxima fecha: Racing Club vs Universitario "B". Se juega el martes 15, a las 21:30.

Santa Bárbara "D" 2 (Agustina Anechine y Pilar Busquets), Almafuerte 2.

Intermedia: Santa Bárbara "D" 3 (María Paz Miraglia Carosio, Clara Camoneda y Matilde Crispo), Almafuerte 2.

Quinta división: Santa Bárbara "D" 0, Almafuerte 1.

Próxima fecha: Tigre RC vs Santa Bárbara "D".

Primera E1

Universitario "C" 1 (Julia Cervellini), Areco RC 1.

Intermedia: Universitario "C" 3 (Zoe Cruz -2- y Carola Carreño), Areco RC 1.

Quinta división: Universitario "C" 2 (Julieta Baron y Sofía Mammoni), Areco RC 3.

Próxima fecha: Universitario "C" vs Belgrano DS.

Primera E2

Boca Juniors "B" 3, Santa Bárbara "F" 0.

Intermedia: Boca Juniors "B" 3, Santa Bárbara "F" 0.

Quinta división: Boca Juniors "B" 3, Santa Bárbara "F" 1 (Lucía Piovano).

Próxima fecha: Quilmes "C" vs San Bárbara "F" vs Estudiantes "B". Se juega el 26 de septiembre.

Estudiantes "B" 0, Los Matreros "B" 1.

Intermedia: Estudiantes "B" 1 (Magdalena Ippolito), Los Matreros "B" 1.

Quinta división: Estudiantes "B" 3 (Valentina Graziano, Amparo Mateo y Rosario Castaños Guerreiro), Los Matreros "B" 3.

Próxima fecha: Estudiantes "B" vs Ferro Carril Oeste "B".

Primera F2

Gimnasia "B" 2 (Paulina Tizziano y Martina Caimi), Arquitectura "C" 2.

Intermedia: Gimnasia "B" 1 (Mora Martínez), Arquitectura "C" 1.

Quinta división: Gimnasia "B" 0, Arquitectura "C" 1.

Próxima fecha: Gimnasia "B" vs Buenos Aires Cricket & Rugby Club "B".

Primera F4

Deportivo Santa Bárbara "B" 2, San Luis "C" 1 (Juliana Giuliani).

Intermedia: Deportivo Santa Bárbara "B" 3, San Luis "C" 0.

Quinta división:Deportivo Santa Bárbara "B" 0, San Luis "C" 0.

Próxima fecha: San Fernando "C" vs San Luis "C".

Primera G1

Asociación Coronel Brandsen 0, Cardenal Newman "D" 3.

Intermedia: Asociación Coronel Brandsen 1 (Ada Berrondo), Cardenal Newman "D" 2.

Quinta división: Asociación Coronel Brandsen 2 (Luisiana Weller y Delfina Alvarez Fontana), Cardenal Newman "D" 3.

Próxima fecha: Asociación Coronel Brandsen vs Puerto Nizuc "C" .

LOS CABALLEROS

Por su parte, el torneo Metropolitano de hockey masculino continuará mañana, desde las 16, con partidos que corresponden a la vigésima segunda fecha del torneo de Primera División. En el caso de Santa Bárbara "A" recibirá a Lomas; mientras que Universitario hará lo propio con San Martín.

Los restantes encuentros: Hurling vs San Fernando, Ducilo vs Mitre, Banco Provincia vs Quilmes y GEBA vs Ciudad de Buenos Aires "B". Entre tanto, Ciudad de Buenos Aires "C" y SAG se medirán, a partir de las 15:30, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

Las posiciones están con San Fernando 49, Banco Provincia 46, Ciudad de Buenos Aires “A” 44, Mitre 38, Ducilo 33, GEBA 31, Santa Bárbara “A” 24, Universitario 24, Quilmes 21, Hurling 19, San Martín 12, Lomas 11, SAG Los Polvorines 8 y Ciudad de Buenos Aires “B” 2 unidades.

En la Copa Plata "B", Estudiantes (10) se medirá de local con SITAS (30) y Santa Bárbara "B" (30) visitará a Quilmes "B" (20). A todo esto, en la Copa Campeonato "C", Gimnasia (14) visitará a Mitre "B" (12).

A todo esto, también habrá actividad en el Metro Damas Domingo. Zona "A": Olivos (63) vs Estudiantes "C" (27) y Regatas Avellaneda (17) vs Santa Bárbara "G" (27). Zona "B": Deportivo Francesa "B" (11) vs Universitario "E" (42) y Albatros vs (47) vs Pueyrredón (19).

COPA BUENOS AIRES

En lo que respecta a la Copa Buenos Aires Campeonato Damas, Santa Bárbara "A" jugará las semifinales con Lomas; mientras que en la otra llave se enfrentarán San Fernando se cruzará con GEBA. Ambos partidos tendrán lugar el próximo martes 29 del corriente, en la cancha del Parque Olímpico.

En la Copa Buenos Aires Campeonato también estarán los caballeros de Santa Bárbara en semifinales. El conjunto de Gonnet se medirá con San Fernando, el miércoles 30 de septiembre; mientras que ese mismo día también lo harán, Quilmes y Mitre. Estos partidos tendrán como escenario al propio escenario de la cancha del Parque Olímpico.

En lo que tiene que ver a la Copa Buenos Aires de Desarrollo en una de las semifinales, Estudiantes "A" jugará con Arquitectura "C" y Gimnasia "A" lo hará antes Quilmes "B". Estos partidos se jugarán en el Parque Olímpico, el próximo 22 del corriente mes.