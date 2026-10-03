Santa quiere continuar en buen camino, en hockey

En el tramo final de la fase regular, Santa Bárbara “A” buscará esta tarde, desde las 16, cuando reciba a Banco Provincia, consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones del Metropolitano de hockey femenino de Primera División.

El conjunto de Gonnet suma 44 unidades contra 29 de su rival de esta tarde. Además, el equipo local ya se aseguró un lugar para los Playoffs y llega más que motivado después de acceder a la final de la Copa Buenos Aires.

A todo esto, San Luis “A” y Santa Bárbara “B” protagonizarán un interesante duelo platense de la jornada.

El partido se disputará en horario invertido por lo que el cruce principal que se engloba en la Primera División D2 Estudiantes “B” se pondrá en marcha a las 10:30, en la cancha de la barriada de José Henández. Las Maritas se ubican en la tercera colocación con 41 puntos, mientras el equipo de Gonnet marcha quinto con 36 unidades.

A continuación se detallan el resto de los partidos de los equipos de nuestra ciudad en las diferentes categorías de Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:

Primera C1: Universitario “A” (39) vs Monte Grande (19).

Primera D1: Campana BC (26) vs Gimnasia “A” (45).

Primera D2: Miraflores Country (38) vs Santa Bárbara “C” (23) Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes (57) vs Estudiantes “A” (35) -desde las 10:30- y Banco Provincia “B” (30) vs San Luis “B” (20).

Primera D4: Tigre RC (36) vs Universitario “B” (34) y Santa Bárbara “D” (18) vs San Albano (35).

Primera E1: Universitario “C” (21) vs Cerro Pilar (29).

Primera E2: Estudiantes “B” (13) vs Ciudad de Buenos Aires “D” (32) y Ferro Carril Oeste “B” (36) vs Santa Bárbara “F” (3).

Primera E4: Everton (56) vs Champagnat “B” (35).

Primera F1: Santa Bárbara “E” (21) vs Italiano “D” (42) y Pueyrredón (21) vs Universitario “D” (21).

Primera F2: Gimnasia “B” (42) vs Champagnat “D” (27).

Primera F4: Platense (17) vs San Luis “C” (18).

Primera G1: Asociación Coronel Brandsen (26) vs Los Cedros “B” (34).