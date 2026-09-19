Santa, un triunfo para la soledad en la punta y el pase a los playoffs

Santa Bárbara "A" siguió con su camino del éxito al superar como local a River Plate 3 a 0, en el marco de la fecha veinte de recupero del torneo Metropolitano de Primera División de hockey sobre césped. Este triunfo, que fue con goles de Josefina Esnaola, Julieta Bueloni y la capitana Delfina Ortale, le valió al conjunto tricolor -dirigido técnicamente por Santiago Camacho- quedar en lo más alto de la tabla de posiciones en absoluta soledad con 43 puntos y la clasificación anticipada para los playoffs cuando restan cuatro fechas para culminar la fase regular. A todo esto, el equipo de Gonnet suma catorce encuentros sin perder con ocho victorias y seis empates. La última derrota se remonta al pasado 2 de mayo, cuando por la jornada ocho (primera ronda) del certamen cayó en su cancha con Olivos 2 a 1.

Intermedia: Santa Bárbara "A" 1 (Pia Martorello), River Plate 2.

Quinta división: Santa Bárbara "A" 3 (María Trinidad Anacleto -2- y Josefina Ferrario), River Plate 1.

En lo que tiene que ver con los restantes resultados son Belgrano 3, Olivos 0. Juegan mañana a las 13, San Fernando vs Banco Nación, en la cancha Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium. Por su parte, Banco Provincia vs Ciudad de Buenos Aires "A", San Lorenzo de Almagro vs Lomas y Arquitectura vs St. Catherine´s disputarán sus partidos el martes a las 21:30. A todo esto, Italiano ya le ganó a GEBA "A" por 4 a 2. Este último encuentro se llevó a cabo el pasado 9 de julio.

En cuanto a la tabla de posiciones quedó con Santa Bárbara "A" 43 puntos, GEBA 40, Lomas 37, San Fernando 36, Italiano 36, Belgrano 32, Ciudad de Buenos Aires "A" 27, Banco Provincia 25, Banco Nación 24, River Plate 24, St. Catherine 's 24, Olivos 22, Arquitectura 21 y San Lorenzo de Almagro 16 unidades.

En tanto tanto la próxima fecha estará compuesta por los siguientes cruces: Banco Nación vs Lomas, GEBA vs St. Catherine´s, River Plate vs Arquitectura, Olivos vs San Lorenzo de Almagro, Ciudad de Buenos Aires "A" vs Italiano (Domingo 27, televisado), San Fernando vs Santa Bárbara "A" y Banco Provincia vs Italiano.

A continuación se detallan el resto de los resultados de los equipos de nuestra ciudad en las diferentes categorías de Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:

Primera C1

Universitario "A" 1 (Luisiana Picchi), CASI 0.

Intermedia: Universitario "A" 1 (Isabella Picchi), CASI 0.

Quinta división: Universitario "A" 0, CASI 0.

Próxima fecha: Banco Hipotecario vs Universitario "A".

Primera C2

Banade 1, Santa Bárbara "B" 2 (Luna Yaria y Sara Prieto)

Intermedia: Banade 3, Santa Bárbara "B" 0.

Quinta división: Banade 2, Santa Bárbara "B" 1 (Martina De Gaetano).

Próxima fecha: Santa Bárbara "B" vs CUBA.

San Luis "A" 1 (María Camila Roberti Merlo), SAG Lomas de Zamora 0.

Intermedia: San Luis "A" 0, SAG Lomas de Zamora 1.

Quinta división: San Luis "A" 0, SAG Lomas de Zamora 3.

Próxima fecha: Centro Naval vs San Luis "A".

Primera D1

Los Matreros 0, Gimnasia "A" 1 (Marina Espinel).

Intermedia: Los Matreros 3, Gimnasia "A" 0.

Quinta división: Los Matreros 2, Gimnasia "A" 1 (Lola Fossati).

Próxima fecha: Gimnasia "A" vs Berazategui.

Primera D2

Santa Bárbara "C" 3 (Juana Perone -2- y Marina Pulido Herrera), Asociación del Sur 0.

Intermedia: Santa Bárbara "C" 3 (Justina Briasco, Lola Lofeudo y Lola Armocida), Asociación del Sur 1.

Quinta división: Santa Bárbara "C" 8 (Sofía Ponce -3-, Charo Del Toro -2-, Jazmín Lynch, Emilia Rother y Milagros Addiechi), Asociación del Sur 0.

Próxima fecha: Santa Bárbara "C" vs Universidad de La Matanza.

Quilmes High School Hockey Club 2, Estudiantes "B" 4 (Florencia Turchetti -2-, Belén Pardo y Micaela Biato).

Intermedia: Quilmes High School Hockey Club 1, Estudiantes "B" 2 (Sol Igartua y Lucia Vasta).

Quinta división: Quilmes High School Hockey Club 0, Estudiantes "B" 0.

Próxima fecha: Estudiantes vs Miraflores Country.

Miraflores Country vs San Luis "B". Juegan el martes a las 21:30.

Intermedia: Miraflores Country 0, San Luis "B" 1 (Azul Albertengo).

Quinta división: Miraflores Country 1, San Luis "B" 1 (Uma Prieto Nadef).

Próxima fecha: San Luis "B" vs Cardenal Newman.

Primera D4

Tigre RC 3, Santa Bárbara "D" 3 (María Emilia Boix).

Intermedia: Tigre RC 2, Santa Bárbara "D" 2 (Lola Frontale y Sol Antunez).

Quinta división: Tigre RC 1, Santa Bárbara "D" 1 (Pia Grigioni)

Próxima fecha: Liceo Militar vs Santa Bárbara "D".

Racing Club 1, Universitario "B" 1 (Josefina Vega). Se jugó el martes pasado.

Intermedia: Racing Club 1, Universitario "B" 2 (Josefina Montana y Mora Pascua)

Quinta división: Racing Club 4, Universitario "B" 2 (Joaquina Mosca y Julieta Arziani)

Próxima fecha: Universitario "B" vs Olivos "B".

Primera E1

Universitario "C" 0, Belgrano DS 4

Intermedia: Universitario "C" 2 (Delfina Carnevale y Valentina Bettiol), Belgrano DS 1.

Quinta división: Universitario "C" 2 (Laureana De Groot y Juana Martínez Girard), Belgrano DS 2.

Próxima fecha: San Lorenzo "B" vs Universitario "C".

Primera E2

Estudiantes "B" 0, Ferro Carril Oeste "B" 2.

Intermedia: Estudiantes "B" 1 (Magdalena Ippolito), Ferro Carril Oeste "B" 0.

Quinta división: Estudiantes "B" 1 (Julieta Bazán), Ferro Carril Oeste "B" 6.

Próxima fecha: Santa Bárbara "F" vs Estudiantes "B".

Quilmes "C" 1, Santa Bárbara "F" 0. Se disputó el pasado 29 de agosto.

Intermedia: Quilmes "C" 6, Santa Bárbara "F" 0.

Quinta división: Quilmes "C" 0, Santa Bárbara "F" 3 (Manuela de la Portilla, Giuliana Ciabattoni y Luciana Arce).

Próxima fecha: Santa Bárbara "F" vs Estudiantes "B".

Primera E4

Everton 11 (Sofía Hansen Gutty -5-, Pilar Hansen Gutty -2-, Celeste Irisarri -2-, Carmela Molinari y Caterina Vercesi), Monte Grande "B" 0.

Intermedia: Everton 6 (Lucía Peratta -3-, Sofía Belén Vincens y Avril Brito), Monte Grande "B" 2.

Quinta división: Everton 2 (Eugenia Mulinaris y Martina Caterina Colman), Monte Grande "B" 2.

Próxima fecha: Boca Juniors "A" vs Everton.

Primera F1

Pucará "D" 2, Universitario "D" 1 (Celeste Caminos).

Intermedia: Pucará "D" 2, Universitario "D" 3 (Lola Espósito Rossi, Francisca Damiani y Sofía Caldela Pereyra).

Quinta división: Pucará "D" 1, Universitario "D" 0.

Próxima fecha: Universitario "D" vs Ferro Carril Oeste "D".

Santa Bárbara "E" 2 (Verónica Ruiz y Renata García Boccoli), San Martín "C" 3.

Intermedia: Santa Bárbara "E" 0, San Martín "C" 2.

Quinta división: Santa Bárbara "E" 0, San Martín "C" 3.

Próxima fecha: San Sebastián vs Santa Bárbara "E".

Primera F2

Gimnasia "B" 2 (Jazmín Ariana Avalos y Ariana Iturriaga), Buenos Aires Cricket & Rugby Club "D" 0.

Intermedia: Gimnasia "B" 2 (Julieta Melina Fernández y Amparo Abril Maciel), Buenos Aires Cricket & Rugby Club "D" 1

Quinta división: Gimnasia "B" 3, Buenos Aires Cricket & Rugby Club "D" 0. El club visitante no presentó equipo.

Próxima fecha: Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes "B" vs Gimnasia "B"

Primera F4

San Fernando "C" 8, San Luis "C" 0.

Intermedia: San Fernando "C" 3, San Luis "C" 0.

Quinta división: San Fernando "C" 5, San Luis "C" 0.

Próxima fecha: San Luis "C" vs Ciudad de Campana.

Primera G1

Asociación Coronel Brandsen 0, Puerto Nizuc "C" 0.

Intermedia: Asociación Coronel Brandsen 1, Puerto Nizuc "C" 1.

Quinta división: Asociación Coronel Brandsen 2 (Luisina Weile y Paula Jazmín Parodi Romano), Puerto Nizuc "C" 2.

Próxima fecha: Campana BC "B" vs Asociación Coronel Brandsen.

LOS CABALLEROS

En lo que se refiere al Metropolitano de Caballeros de Primera División mañana se jugarán solamente dos partidos: San Fernando "A" vs SAG (16:00) y Banco Provincia vs Lomas (15:30, en la cancha Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium). En cuanto a Universitario y Santa Bárbara "A" estarán disputando sus cruces ambos de local, el próximo miércoles a las 21:30, contra Ciudad de Buenos Aires "B" y GEBA, respectivamente. El resto lo hará ese mismo día y hora: Ciudad de Buenos Aires "A" vs Mitre, Hurling vs Quilmes y Ducilo vs San Martín.

Hasta el momento, la tabla de posiciones está con San Fernando 49 puntos, Banco Provincia 49, Ciudad de Buenos Aires "A" 47, Mitre 41, GEBA 34, Ducilo 33, Universitario 27, Santa Bárbara "A" 24, Hurling 22, Quilmes 21, Lomas 14, San Martín 12, SAG 8 y Ciudad de Buenos Aires "B" 5 unidades.

En la Primera B (Copa de Plata): Santa Bárbara "B" vs SITA y Luján RC vs Estudiantes. Primera C: Gimnasia vs Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes "B" (Copa Campeonato) y Everton vs Hockey Avellaneda (Copa de Plata).

A todo esto también habrá acción en el Metro Damas Domingo. Zona A: Estudiantes "C" vs Deportivo Francesa y Los Matreros vs Santa Bárbara "G". Zona B: Colegio Mariano Moreno vs Universitario "E" y Albatros vs San Fernando.