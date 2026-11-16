Santero, el principal beneficiado

Matías Rossi hizo que la prolongada espera de Toyota llegara a su fin en el autódromo cordobés de Río Cuarto, donde el TC se presentó luego de catorce años para llevar a cabo la cuarta y anteúltima fecha de la Copa de Oro 2026. El “Misil” cortó una racha personal de 33 competencias sin triunfos y de 21 finales sin éxitos para la marca japonesa.

Rossi largó desde la “pole” en una final en la que siempre mantuvo bajo control a Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), su escolta a lo largo de las 25 vueltas de una carrera con muy pocas variantes en los primeros lugares.

“Estoy muy feliz de poder darle un resultado de esta magnitud a Toyota. Se esperó mucho y se luchó mucho para esto. Llegamos con una chance mínima de campeonato, pero es algo. Tenía más auto que Agustín (Canapino) y cuidé un poco en las primeras vueltas. Cuando se vació el tanque aceleré porque el equipo merecía que se viera el auto que teníamos”, expresó Rossi.

En lo que respecta a Chevrolet volvió al podio luego de cuatro fechas de la mano de Canapino. El piloto del Canning Motorsports estrenó la motorización de “Pope” Bonelli, cortó una racha de seis finales sin acceder al Top 3

Canapino quedó segundo en la Copa de Oro a 10 puntos de Julián Santero (BMW M4), quien clasificó a playoff como uno de los tres de ultimo minuto y en condición de líder, algo inédito en la historia del TC desde que se instauró esta regla en 2014. El mendocino largó 12 y culminó puesto 9.

Por su parte, Otto Fritzler (Mercedes-Benz CLE 53), que se había visto perjudicado por el ingreso de seguridad en su serie, cosechó el tercer podio de la temporada y ocupa la misma posición en la Copa de Oro, a 22 unidades de Santero. Rossi, por su parte, se ubica cuarto en el playoff a 23 puntos del mendocino.

Facundo Chapur (Torino NG), que había comenzado la final como escolta en la Copa de Oro, sufrió una falla en el motor en la vuelta 12 cuando estaba décimo. Tras pasar por los boxes para solucionar el inconveniente. El cordobés del Trotta Racing Team terminó 43 y quedó sexto en el playoff a 40 de Santero.

Las siete marcas del Turismo Carretera llegan al Premio Coronación en La Plata ocupando los siete primeros puestos del playoff y encerradas en 42,5 puntos cuando quedan 70,5 en juego. Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que fue cuarto en Río Cuarto, se encuentra 5º a 36 de Santero; mientras que Mauricio Lambiris (Ford Mustang), que arribó quinto en el trazado cordobés, se ubica séptimo a 42,5.

En cuanto a Mariano Werner (Ford Mustang) sufrió un recargo una vez terminada la final. El entrerriano, que había llegado 18 en la pista, cayó al 38 lugar porque los comisarios deportivos lo consideraron responsable del toque a Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) en la segunda vuelta, cuando peleaban por la vigésima posición, y lo reubicaron detrás del balcarceño. El piloto del Fadel Racing cayó al octavo puesto en la Copa de Oro a 46 de Santero.

La última carrera del TC se disputará el 6 de diciembre, en La Plata.