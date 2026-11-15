Santiago Ascacibar fue titular, respondió y sigue en modo goleador

A pesar de las especulaciones acerca de su molestia en la rodilla, Santiago Ascacibar fue titular ayer en Mendoza ante Banfield y nuevamente se hizo presente en el marcador, en esta nueva versión implacable en el área rival.

El volante había estado en duda hasta último momento debido a un golpe en la rodilla que sufrió la semana pasada ante Defensa y Justicia en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Los primeros estudios habían confirmado un esguince grado uno en su rodilla, dejándolo prácticamente descartado para el siguiente compromiso.

Sin embargo, la evolución física del jugador sorprendió gratamente en el predio de Ezeiza durante las últimas horas de trabajo. Completó con normalidad el último ensayo formal del equipo, y se subió al avión hacia Mendoza para ser titular.

Ascacibar es vital en la estructura de mitad de cancha y le ha agregado a su juego una importante dosis goleadora, que se había insinuado en su última etapa en Estudiantes y terminó de explotar con la casaca xeneize.

En el final de la primera etapa, la defensa del taladro perdió al rubio mediocampista y Leandro Paredes lo encontró con un pase fantástico, que Ascacibar cabeceó al gol contra el caño izquierdo de Diego Rodríguez, que nada pudo hacer para evitar la conquista.

Ayer, su inteligencia para encontrar el espacio en el área fue clave para abrir un partido con ciertas dificultades antes el Taladro de Pedro Troglio.