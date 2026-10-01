Santiago Beltrán suena para reforzar el arco del Atlético Madrid

Ya con convocatorias a la Selección Argentina y siendo dueño indiscutido del arco Millonario, el juvenil arquero de 21 años, ya suena en España para reforzar uno de los arcos más importantes de dicho país, el del Atlético Madrid.

En el conjunto Colchonero, saben que es una posibilidad concreta, que tras doce años, el esloveno Jan Oblak decida tomar otro camino y dejar la institución rojiblanca. Por eso, tienen en carpeta al arquero riverplatense, a quien ven como un nombre con proyección y a quien podrían contar en su plantel durante varios años.

Si bien aún no es una cuestión formal, esto se da en medio de las negociaciones que el arquero y su representación mantienen con River para extender su contrato que vence en diciembre de 2027. El interés de la escuadra dirigida por Diego Pablo Simeone, también genera una aceleración desde el lado de la dirigencia millonaria para que, en caso de darse una venta el próximo año al Atlético Madrid, la salida del arquero que se encuentra convocado por Scaloni para esta fecha FIFA, deje dinero en las arcas de Núñez.

Por el momento, en las oficinas del Monumental no ha llegado ninguna llamada desde la capital española, pero desde la dirigencia de Stefano Di Carlo ya han dejado en claro que el arquero, en caso de salir, no lo hará por menos de 15 millones de euros, dinero de base que consideran desde la Banda que hoy cuesta el pase de Beltrán.

Mientras tanto, en medio de los fuertes rumores, desde el Millonario apuran las gestiones para que el arquero firme.