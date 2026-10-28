Santiago Carreras sufrió una grave lesión

Santiago Carreras sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla y estará varios meses fuera de las canchas, según confirmó su club, Bath Rugby, a través de un parte médico. El back de Los Pumas se lesionó durante el encuentro del último fin de semana frente a Gloucester y deberá atravesar un período de recuperación que lo dejará al margen de la competencia hasta el cierre de la temporada.

El cordobés había abandonado el campo de juego a los 12 minutos del partido. La acción no se produjo tras un choque con un rival: Carreras recibió un kick, intentó avanzar con la pelota y cayó sobre el césped antes de establecer contacto con un defensor de Gloucester.

La salida temprana encendió la preocupación en Bath, que aguardó los estudios médicos para conocer el alcance de la lesión. Los exámenes posteriores confirmaron el diagnóstico y el club inglés comunicó que el jugador argentino no podrá volver a competir en los próximos meses.

El episodio se dio en una secuencia de juego habitual para un jugador de sus características. Carreras tomó la pelota tras un envío aéreo e intentó encontrar un espacio en la defensa rival, aunque su rodilla cedió durante el desplazamiento. De inmediato quedó tendido y recibió asistencia antes de dejar el terreno de juego.

Las lesiones de ligamento cruzado anterior requieren, por lo general, un proceso de rehabilitación prolongado. El tratamiento suele incluir una intervención quirúrgica y una etapa posterior de recuperación física, con trabajos para recuperar movilidad, fuerza y estabilidad en la articulación.

Bath no precisó una fecha estimada para su regreso. Sí confirmó que el argentino se perderá el resto de la campaña, una baja que afecta las alternativas del equipo en la recta final de sus competencias.

La ausencia de Santiago Carreras representa un contratiempo para Los Pumas por la versatilidad que aporta en el fondo de la cancha. El cordobés puede desempeñarse como apertura, fullback o wing, una condición que le permitió ocupar distintos puestos tanto en el club inglés como en la selección nacional.