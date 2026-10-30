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Santiago Núñez y la exjugadora de Estudiantes Sasha Ghigliani dieron una triste noticia

Por Redacción

Santiago Núñez, defensor de Estudiantes, y su pareja, Sasha Gigliani, exjugadora del Pincha, atraviesan un momento de profundo dolor tras confirmar la pérdida del embarazo que esperaban. La noticia fue comunicada por la jugadora y modelo a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje conmovedor y recibió numerosas muestras de afecto.

La pareja había mantenido el embarazo en reserva y solamente lo había compartido con sus familiares y personas más cercanas. Sin embargo, ante las circunstancias que atravesaron, decidieron hacer pública la noticia y contar el difícil momento que viven.

“Hoy nuestros corazones están rotos. Con muchísimo dolor queremos contarles que perdimos a nuestro bebé”, expresaron en el comienzo de la publicación.

En el mensaje, Gigliani también buscó visibilizar las pérdidas gestacionales y el impacto emocional que representan para quienes las atraviesan. “Son mucho más frecuentes de lo que creemos, pero muchas veces se viven en silencio, no se habla, no se admite, no se sana y no se transita como es debido”, escribió.

Además, dedicó unas palabras a otras mujeres que pasaron o están pasando por una situación similar: “Quiero abrazarlas, decirles que no hicieron nada malo y que siempre hay lugar para volver a ilusionarse, aunque hoy les duela, como si les arrancaran una parte del alma”.

En otro tramo del mensaje, Sasha recordó la ilusión con la que habían esperado la llegada de su hijo y el lugar que ya ocupaba en sus vidas: “Aunque haya sido por tan poquito tiempo, llegaste a nuestras vidas y las cambiaste para siempre”.

La pareja también agradeció el cariño recibido y pidió respeto por sus tiempos y silencios mientras transitan el duelo. “Te vamos a esperar siempre con el mismo amor eterno”, fue una de las frases con las que cerraron la despedida.

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