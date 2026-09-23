Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Santino López García: "Trato de mejorar para ayudar desde donde me toque"

El atacante albiazul analizó su actuación en el clásico de Reserva y valoró la importancia del triunfo para las aspiraciones del equipo

Por Redacción

Santino López García se erigió como una de las figuras en la reciente victoria de la Reserva de Gimnasia frente a Estudiantes en el clásico. Tras el encuentro, el delantero compartió sus sensaciones, analizó la jugada de su gol y reconoció el triunfo como uno de los más importantes del año. 

Al momento de describir la jugada exacta de su gol, el futbolista explicó la falla del arquero de Estudiantes: "Salió al primer palo, pero la verdad que el arquero justo hizo un paso para el costado y me lo dejó libre".

Al evaluar su presente deportivo, el atacante reconoció un inicio de temporada complejo, bastante alejado del alto nivel exhibido durante el año anterior: "La primera parte del año no fue muy buena, así que trato de mejorar para poder ayudar al equipo donde me toque".

Consultado por su especialidad a la hora de convertir en partidos claves, como ocurrió en la final pasada ante Boca, López García señaló: "Puede ser que se dé en los momentos importantes, pero lo esencial es estar y sumar al grupo, eso es lo fundamental".

Para finalizar, el delantero catalogó esta victoria como la más disfrutable de la actual temporada: "Se disfruta mucho por la magnitud que tiene el clásico platense. Obviamente, todas las victorias son importantes porque si querés llegar a lo más lejos, tenés que ganarles a todos como lo hicimos el año pasado".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?