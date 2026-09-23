Santino López García: "Trato de mejorar para ayudar desde donde me toque"

Santino López García se erigió como una de las figuras en la reciente victoria de la Reserva de Gimnasia frente a Estudiantes en el clásico. Tras el encuentro, el delantero compartió sus sensaciones, analizó la jugada de su gol y reconoció el triunfo como uno de los más importantes del año.

Al momento de describir la jugada exacta de su gol, el futbolista explicó la falla del arquero de Estudiantes: "Salió al primer palo, pero la verdad que el arquero justo hizo un paso para el costado y me lo dejó libre".

Al evaluar su presente deportivo, el atacante reconoció un inicio de temporada complejo, bastante alejado del alto nivel exhibido durante el año anterior: "La primera parte del año no fue muy buena, así que trato de mejorar para poder ayudar al equipo donde me toque".

Consultado por su especialidad a la hora de convertir en partidos claves, como ocurrió en la final pasada ante Boca, López García señaló: "Puede ser que se dé en los momentos importantes, pero lo esencial es estar y sumar al grupo, eso es lo fundamental".

Para finalizar, el delantero catalogó esta victoria como la más disfrutable de la actual temporada: "Se disfruta mucho por la magnitud que tiene el clásico platense. Obviamente, todas las victorias son importantes porque si querés llegar a lo más lejos, tenés que ganarles a todos como lo hicimos el año pasado".