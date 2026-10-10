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3-1 en mar del plata

Sarmiento ganó y dejó a Aldosivi cerca del abismo

Por Redacción

Sarmiento metió un triunfazo ayer en Mar del Plata, en el comienzo de la duodécima fecha del Clausura 2026, al superar con claridad a Aldosivi por 3-1, que quedó al borde del abismo, y además, le dio una mano a Estudiantes de Río Cuarto en la lucha por no descender.

Júnior Marabel, Julián Mavilla y Jonathan Herrera anotaron los goles para el equipo de Junín; mientras que el ex Gimnasia, Lucas Castro, había empatado de manera transitoria para el Tiburón, que con esta derrota sigue complicado en la zona baja.

Con este resultado, el Verde, de la mano del Colorado Facundo Sava, trepó a la tercera posición de la Zona B, con 19 puntos, y afianza en zona de clasificación para los Playoffs, en medio de su gran semestre futbolístico.

En tanto, Aldosivi continúa anteúltimo con apenas ocho puntos, sólo por encima de Estudiantes de Río Cuarto (hoy visita a River) que tiene seis unidades.

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