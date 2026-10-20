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EMPATE 1-1 EN JUNÍN

Sarmiento no pudo con el Guapo antes de venir al Bosque

X (@CASarmientoOf)

Por Redacción

En un partido con escaso nivel técnico, Sarmiento igualó 1 a 1 con Barracas Central y no logró una victoria que le hubiera permitido ratificar su gran campaña con una clasificación casi sellada a los playoffs.

Jhon Rentería abrió el marcador para el local en el Eva Perón de Junín con un tanto muy protestado por Barracas Central, que aducía una infracción sobre Iván Tapia en el nacimiento de la jugada. Baliño no llamó desde el VAR y Daniel Zamora ratificó el tanto.

En el primer tiempo, el Guapo hizo méritos para alcanzar la igualdad. De hecho, el palo le negó el gol a Rodrigo Bogarín en la jugada más clara para el equipo de Damián Ayude.

Sin embargo, el complemento brindaría más polémicas, ya que -a instancias del VAR- hubo un penal para la visita por una mano de Suárez. Rodrigo Insúa convirtió la penal máxima para el empate. Y eso no fue todo, porque Junior Marabel marcó a los 42 minutos pero luego de otra extensísima revisión, el árbitro decidió anular la conquista por una posición adelantada. El 1-1 final no calmó la bronca en Junín.

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