Scaloni abrió las puertas a la continuidad de Paredes

Tras lo que fueron las declaraciones del mediocampista de Boca, sobre que tras la salida de Lionel Messi sería “muy difícil” que continuara en la Selección Argentina, el campeón del mundo en Qatar 2022 se hizo presente en el predio de AFA, por donde pasó a seguir de cerca la práctica a saludar al cuerpo técnico y sus antiguos compañeros.

A partir de ese acercamiento y su presencia en Ezeiza, ya lo que antes parecía cosa juzgada incluso por el mismo futbolista debido a la suspensión que deberá cumplir por diez partidos por su expulsión en la pelea final ante España y al retiro del capitán Lionel Messi, ahora pareciera que podría modificarse y que, tras cumplir la sanción, en caso de requerirlo, Lionel Scaloni podría considerarlo para integrar un plantel que seguirá teniendo nombres “pesados”, pero que también tendrá un fuerte recambio y para el que la presencia del ex mediocampista de Roma y PSG sería útil.

Atendiendo a su presencia, Lionel Scaloni se refirió a la posibilidad de volver a poder tener en consideración al futbolista de 32 años y expresó: “¿Cómo no va a pertenecer a la Selección? Es un histórico y, particularmente, lo queremos. No volví a hablar porque no había mucho que agregar. No hablé con ninguno después de la final. Las puertas están abiertas, obviamente, porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño. Lamentablemente no vamos a poder contar con él en estos partidos, más allá de la sanción que le dieron, que no estuvo buena. Pero cuando esté disponible, si está a este nivel, es un gran jugador y es innegable”.

De esta manera, tras haber estado frente a frente en el predio de Ezeiza, ahora quedará en manos del entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 la chance de que, suspensión mediante, Leandro Paredes siga en consideración para la Selección.