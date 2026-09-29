Scaloni define los once para el choque con Bolivia en Córdoba

La Selección Argentina se prepara para afrontar la fecha FIFA posterior a lo que fue el Mundial 2026 y que también estará marcada por ser la última vez en la que Lionel Messi vestirá la camiseta albiceleste, haciéndolo el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, cuando el seleccionado de Lionel Scaloni se mida con la humilde Benín.

Mientras aguarda por la llegada de ese encuentro, en Ezeiza desde hace varios días atrás los convocados por el DT nacido en Pujato ya se entrenan para afrontar lo que serán los duelos amistosos previos ante Bolivia en Córdoba y frente a Burkina Faso también en Núñez.

Ante Burkina Faso se jugará a las 21; mientras que frente a Benín será a partir de las 20

Para recibir al conjunto sudamericano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba este miércoles a las 21:00 hs, el once que se impondría por parte del director técnico campeón del mundo en Qatar, sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. De esta manera, el conductor albiceleste optaría por poner lo mejor ante los dirigidos por Óscar Villegas y darle rodaje a varios nombres que vienen atravesando la primera convocatoria frente a Burkina Faso.

Mientras que en la despedida de Lionel Messi con Benín, volverían a aparecer varios de los nombres emblemáticos que iniciaron el ciclo de Scaloni y que, al igual que el “10”, dirán adiós como por ejemplo Nicolás Otamendi.

COMO LLEGA BOLIVIA, EL PRIMER RIVAL

Tras quedar muy cerca de disputar la Copa del Mundo 2026, el seleccionado verdolaga afronta un profundo recambio y en esta fecha FIFA ya tuvo acción, también ante otra escuadra sudamericana, Paraguay. El pasado domingo en el Audi Field de Washington, Estados Unidos, los bolivianos cayeron 2-0 ante los dirigidos por Gustavo Alfaro, con los goles de Miguel Almirón. En un duelo en donde los de Óscar Villegas intentaron sostener un esquema compacto para sorprender con alguna contra. Bolivia podría haber llegado al descuento sobre el cierre del partido, pero a los 75’ Miguelito malogró un penal. En esta convocatoria hay muchos nombres del fútbol local, pero también de futbolistas que juegan en España, Portugal y Bulgaria, apuntando a rearmar un plantel y empezar a darle forma a un equipo para decir presente en el Mundial 2030.

VICTORIA DE BURKINA FASO POR LA CLASIFICACIÓN A LA COPA ÁFRICA

El segundo rival en esta fecha FIFA para la Selección Argentina, se impuso 1-0 a la República Centroafricana en el estadio Larbi Zaouli, ubicado en Marruecos, con gol de Aboubacar Camara a los 15’ del segundo tiempo, lo que le valió los primeros tres puntos en la clasificación para la Copa Africana de Naciones que se jugará en 2027 en Kenia, Tanzania y Uganda. Ahora, los dirigidos por Amir Abdou viajarán con destino a la Argentina para darle cierre a esta ventana de fecha FIFA de septiembre y octubre, donde marchan invictos con un empate ante Benín y un triunfo que los acerca a la Copa África.